В Беларуси началась охота на разоряющего деревни неизвестного зверя 27.08.2018, 14:46

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Зверя ищут на Слонимщине.

На Слонимщине началась охота на неизвестного зверя-убийцу. Об этом корреспонденту "Газеты Слонимской" рассказал председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха.

Напомним, что неизвестный зверь-убийца стал нападать на домашних животных в слонимских деревнях в начале августа. В Деревной зверь одну собаку разорвал пополам, другую покусал.

Затем он забрел в деревню Загритьково Слонимского района, где загрыз собаку и утащил маленькую дворняжку. После этого в деревне Дубровщина, которая находится вблизи Деревной, в одном из дворов исчез пес, который был на цепи, а у соседей пропал кот. Неизвестный зверь посетил улицу Молчадскую в центре Деревной и утащил собаку.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 августа, из двора Сергей Шухно, который проживает на улице Школьной в центре Деревной, пропала годовалая собака.

— В пять утра я пошел кормить живность и обнаружил, что собака пропала. А когда жена выводила корову, обнаружила на поле голову, лапу и другие останки нашего Гоши. Все это я закопал, — пояснил житель Деревной.

А в ночь с воскресенья на понедельник, 27 августа, зверь пришел в эту же деревню во двор к Таисе Нестерович на улицу Угловую, 10. Хозяевам удалось спасти свою собаку из пасти зверя.

— На часах было где-то минут десять первого. Зять Артем смотрел телевизор, услышал громкое рычание. Включил свет в доме, на улице. Но когда выбежал, зверя уже не было, а Бобик хромал. Артем схватил пса на руки и принес в дом. Страшно… Прошлой ночью этот зверь собаку загрыз, а нашей повезло. Люди боятся. После восьми часов вечера домой с работы даже страшно идти — по деревне кусты везде, — рассказала Таиса Нестерович.

— По деревням ночью дежурят члены общества охотников, с ружьями, ночниками. До четырех утра объезжали все поля возле деревни Загритьково. Пока безрезультатно. Обнаружить ничего не смогли. Никаких следов. Лесхоз тоже работает в этом плане. Сегодня собираемся еще раз обсудить этот вопрос. Приедет начальник лесхоза, представители общества охотников, и совместно будем вырабатывать какую-то тактику, — пояснил председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха корреспонденту «ГС» в понедельник, 27 августа.