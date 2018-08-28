«Батлейка» Кирчука из «Троицы» застряла на границе с Польшей 2 28.08.2018, 11:28

1,309

Фото: «Еврорадио»

Этнографическую коллекцию белорусские таможенники «приравняли» к стиральной машине.

Таможенники остановили на белорусско-польской границе "Батлейку" лидера этно-трио "Троица" Ивана Кирчука, передает «Еврорадио».

Сейчас она находится в платной камере хранения на пункте пропуска "Песчатка" и ждёт, когда музыкант или его представители "освободят" её оттуда.

Кукольный театр с 28 персонажами, о котором идёт речь, является частью этнографической коллекции, с которой музыканты "Троицы" путешествовали по миру с 1999 года. Экспонаты коллекции служили декорациями к концертам и спектаклям этно-трио. А когда "Троица" приостановила активные гастроли, они остались у варшавского менеджера группы Дариуша Жуковского.

Сокровища Кирчука, которые Колмыков вёз на Родину

Перевезти варшавскую этнографическую коллекцию Кирчука вместе с уникальной "Батлейкой" на Родину взялся генпродюсер Еврорадио Евгений Колмыков. В этом году Иван Кирчук празднует 60-летие, и это было бы замечательным подарком музыканту. Кирчук нотариально оформил на Колмыкова доверенность, передал документы на коллекцию с фото со штемпелями "Разрешено к вывозу и ввозу в СССР" и предупредил, что самое ценное в "варшавском музее" — колядная звезда и та самая "Батлейка".

"На пути в Варшаву я показал бумаги сотруднику таможни, объяснил цель поездки. Он сказал, что проблем с вывозом коллекции из Польши быть не должно, и что он предупредит своё руководство. Мы забрали вещи и поехали назад в Беларусь, — рассказывает Колмыков. — Польскую таможню наши документы удовлетворили. У меня был нотариально заверенный перевод документов на польский язык. Польские таможенники выборочно проверили вещи, увидели, что совпадают фото с тем, что мы вывозим, и пожелали нам счастливого пути".

На белорусской стороне границы оказалось, что кукольный театр весит 64 кг. А без таможенной пошлины в Беларусь можно ввезти только неделимую вещь весом не более 35 кг. Колмыков попытался философски пообщаться с таможенниками о том, что нельзя объединять Ад, Чистилище и Рай в одно целое, но те абсолютно законно потребовали с него пошлину, заплатить которую в ту минуту банально не хватило денег.

"Таможенники разговаривали с нами очень культурно, но сказали, что к перевозимому нами грузу нужно относиться, как если бы это мы ввозили стиральные машины. То есть, штемпели Министерства культуры, разрешающие ввоз и вывоз коллекции, приравняли к чекам из магазина. Наш багаж весил около 300 кг. Соответственно, мы должны были заплатить по 4 евро за кг за перевес, и перевезти коллекцию стоило бы 1200 евро", — продолжает Колмыков.

Бус с таким необычным грузом приехал на границу

В результате Колмыков вынужден был везти коллекцию обратно в Польшу. Сейчас она находится в Музее белорусской этнографии и фольклора в польской Гайновке, который любезно разрешил оставить "лишние" экспонаты у себя.

"В своё время голландцы прислали сюда автобус, и 10 дней "Троица" выступала в прекрасном окружении белорусских экспонатов — батлейка, куклы, маски, музыкальные инструменты, — вспоминает Иван Кирчук. — Потом скарб побывал в Германии, а затем переехал в Польшу. Все эти годы мне было некуда девать экспонаты, не было места, где их хранить, потому что они собирались много лет. Часть потерялась — кожухи и свитки поела моль. Мне всегда хотелось, чтобы это произошло — коллекция вернулась домой. Но возникли вопросы, которые не должны были возникнуть, так как на каждый экспонат есть фото, печать, разрешающая вывоз и ввоз".

Кирчук предполагает, что вещи народного быта необходимо вернуть на родину. Они бы хорошо себя чувствовали как в этно-лаборатории Института белорусской культуры, где работает музыкант, так и на концертах "Троицы". Планировалось, что возвращённые экспонаты составят выставку, которая откроется 15 сентября в Минске по случаю юбилея Кирчука. Сейчас выставку приходится переносить. А судьба "Батлейки" вообще под вопросом.

27 сентября в большом зале филармонии в Минске состоится презентация нового альбома этно-трио "Троица" "Царь Огонь" и празднование 60-летия Ивана Кирчука.