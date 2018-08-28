Telegram будет выдавать властям данные террористов 1 28.08.2018, 14:18

Мессенджер обновил политику конфиденциальности.

По новым правилам, сервис может передать некоторые данные пользователей властям при наличии документа из суда.

«Если Telegram получит судебное определение (court order) с подтверждением того, что вас подозревают в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», — говорится в новой версии политики конфиденциальности.

На данный момент этого не произошло ни разу. «Когда это произойдет, мы включим этот случай в «отчет о прозрачности», который будет публиковаться два раза в год по адресу https://t.me/transparency», — пишут создатели сервиса.

Ранее Telegram неоднократно называли инструментом террористов. Администрация сервиса принципиально отказывалась сотрудничать с правительством какой-либо страны, в России это привело к блокировке мессенджера.