Второй урожай яблок за год собирают под Гомелем

Второй урожай яблок за год собирают под Гомелем1
- 28.08.2018, 16:08
- 1,511
Месяц назад деревья зацвели, а сейчас появились новые плоды.
В начале августа kp.by рассказывала о необычном случае: под Гомелем второй раз за год зацвели яблони. Жительница деревни Старая Белица очень удивилась, когда на днях пришла в свой огород, чтобы собрать огурцы. Она заметила, что ее яблонька, которая хорошо плодоносила в этом году, снова зацвела! Журналисты попросили Ларису Григоренко держать в курсе - вдруг после новых цветов появится и второй урожай. Так и произошло: хозяйка прислала фотографии новых плодов.
- Сначала появилась завязь. Подхожу периодически и проверяю: плоды увеличиваются день ото дня! Сейчас яблочки уже размером чуть больше грецкого ореха, - говорит Лариса.
Хозяйка не знает, какой это сорт яблок - с виду и по вкусу они похожи на белый налив. Эти яблоньки появились в огороде у сельчанки лет десять назад, откуда - толком не помнит. Примечательно и то, что в этим летом они впервые заплодоносили.
- Даже не знаю, с чем связан такой урожай! Деревья не удобряла, не поливала, особо не ухаживала - росли на лес глядя. Им и воды-то не хватало, засуха ведь. И тут такое! - восхищается женщина.
Кстати, соседние яблоньки позже дали первые плоды, и тоже недавно зацвели. Так что сейчас на деревцах и яблоки дозревают, и новые цветы растут.
- Это не такое редкое явление, у многих сортов оно случается, особенно если вегетативный сезон характеризуется стрессами - то что мы наблюдаем в этом году, - комментирует доктор сельскохозяйственных наук, профессор Зоя Козловская. - Происходит такое и с грушами. Конечно, обильного цветения нет, и завязь - это не полноценный урожай, плоды будут небольшими. Вторые яблоки уже не будут товарными плодами, такими как от майского цветения.
Профессор добавила, что второй урожай не является причиной того, что яблоня впервые плодоносит. Белый налив входит в число тех сортов, которые при стрессовых климатических условиях вторично зацветают и завязываются. Под стрессовыми условиями понимают, например, нынешнее лето: была жара, затем похолодало и прошли дожди, потом снова началась жара. Это вызвало повторное цветение.
Для дерева ничего плохого в этом нет - еще достаточно времени, чтобы растение подготовилось для ухода в зиму. Максимум, что может произойти - в следующем году оно даст меньший урожай.