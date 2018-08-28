Второй урожай яблок за год собирают под Гомелем 1 28.08.2018, 16:08

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Месяц назад деревья зацвели, а сейчас появились новые плоды.

В начале августа kp.by рассказывала о необычном случае: под Гомелем второй раз за год зацвели яблони. Жительница деревни Старая Белица очень удивилась, когда на днях пришла в свой огород, чтобы собрать огурцы. Она заметила, что ее яблонька, которая хорошо плодоносила в этом году, снова зацвела! Журналисты попросили Ларису Григоренко держать в курсе - вдруг после новых цветов появится и второй урожай. Так и произошло: хозяйка прислала фотографии новых плодов.

- Сначала появилась завязь. Подхожу периодически и проверяю: плоды увеличиваются день ото дня! Сейчас яблочки уже размером чуть больше грецкого ореха, - говорит Лариса.

Вторые яблочки уже больше грецкого ореха.

Хозяйка не знает, какой это сорт яблок - с виду и по вкусу они похожи на белый налив. Эти яблоньки появились в огороде у сельчанки лет десять назад, откуда - толком не помнит. Примечательно и то, что в этим летом они впервые заплодоносили.

- Даже не знаю, с чем связан такой урожай! Деревья не удобряла, не поливала, особо не ухаживала - росли на лес глядя. Им и воды-то не хватало, засуха ведь. И тут такое! - восхищается женщина.

Кстати, соседние яблоньки позже дали первые плоды, и тоже недавно зацвели. Так что сейчас на деревцах и яблоки дозревают, и новые цветы растут.

На соседнем деревце рядом и яблоки, и новые цветы.

- Это не такое редкое явление, у многих сортов оно случается, особенно если вегетативный сезон характеризуется стрессами - то что мы наблюдаем в этом году, - комментирует доктор сельскохозяйственных наук, профессор Зоя Козловская. - Происходит такое и с грушами. Конечно, обильного цветения нет, и завязь - это не полноценный урожай, плоды будут небольшими. Вторые яблоки уже не будут товарными плодами, такими как от майского цветения.

Плоды с чудо-яблони похожи на белый налив.

Профессор добавила, что второй урожай не является причиной того, что яблоня впервые плодоносит. Белый налив входит в число тех сортов, которые при стрессовых климатических условиях вторично зацветают и завязываются. Под стрессовыми условиями понимают, например, нынешнее лето: была жара, затем похолодало и прошли дожди, потом снова началась жара. Это вызвало повторное цветение.

Для дерева ничего плохого в этом нет - еще достаточно времени, чтобы растение подготовилось для ухода в зиму. Максимум, что может произойти - в следующем году оно даст меньший урожай.