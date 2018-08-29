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Белорус проехал на грузовике по автобану навстречу движению

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  • 29.08.2018, 22:41
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Инцидент произошел недалеко от немецкого Клоппенбурга.

В субботу 25 августа 37-летний водитель грузовика из Беларуси проехал по встречным полосам автобана А1 в Германии, едва не вызвав своими действиями две аварии.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на пресс-службу полиции городов Клоппенбург и Фехта в земле Нижняя Саксония.

Инцидент произошел недалеко от Клоппенбурга. Фура с белорусом за рулем выехала с площадки для отдыха под названием Cappeln/Hagelage-West в южном направлении, избрав неверный путь. Машина при этом двигалась зигзагами.

С грузовиком едва не столкнулась черная Audi, которая вовремя сумела затормозить. А затем фура съехала с трассы и пересекла перекресток на красный свет, из-за чего чуть не столкнулась с трактором.

Полиция, сориентированная свидетелями опасных маневров нарушителя правил, задержала его. В крови белоруса обнаружили 2,98 промилле алкоголя. Теперь ему предстоит держать ответ перед законом.


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