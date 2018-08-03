Пятый день суда по «делу профсоюзов»: доказательная база хилая и неубедительная 1 3.08.2018, 11:07

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

(обновляется) Во время обыска у Игоря Комлик ничего касающегося дела не нашли.

Правозащитники ПЦ "Весна" продолжают мониторинг судебного процесса председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, которых обвиняют в совершении уголовного преступления. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Дело слушается в суде Советского района Минска. Судья - Марина Федорова.

За предыдущие дни процесса суд успел заслушать суть обвинения, допросить свидетелей и приступил к изучению письменных материалов дела. Из 11 томов пока разобрались только с двумя.

3 августа суд начинается в 10 часов.

Суд продолжает изучать письменные материалы дела - все тот же 2 том. Знакомятся с осмотром жестких дисков и текстовых файлов с компьютеров, изъятых 2 августа на офисе РЭП. Называются финансовые документы, платежки, копии чеков, официальная переписка.

Есть несколько документов о получении средств председателем Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком от профсоюза из Швеции.

Называют содержимое флэшек с таблицами и бюджетами на 2018-2019 годы в размере 240 тысяч евро. В тексте - упоминания о РЭП, что по мнению следствия говорит о причастности РЭП к этим средствам.

Следствие приходит к выводу, что профсоюз РЭП имел отношение к проектной деятельности по финансированию зарубежными организациями.

Озвучивают заявку на проект по мониторингу общественного мнения с бюджетом на 40 тысяч евро за подписью Федынича за 2011 год.

Говорят, что во время обыска у Игоря Комлик ничего касающегося дела не нашли.

Зачитывается протокол обыска у бухгалтера РЭП Натальи Пичужкиной.

Суд перешел к изучению материалов 3 тома дела.

Прокурор озвучивает текст общей программы датского МИД по поддержке демократии в Беларуси на 3 миллиона датских крон. Защита просит суд, чтобы оглушили только те материалы, которые имеют значение по делу, поскольку, мол, создается ложное впечатление об объемах предъявленного обвинения.

Прокурор озвучивает текст общей программы датского МИД по поддержке демократии в Беларуси на 3 миллиона датских крон. Защита просит суд, чтобы оглашали только те материалы, которые имеют значение по делу, поскольку, мол, создается ложное впечатление об объемах предъявленного обвинения.

Озвучивается отчет главы молодежи профсоюза РЭП Андрея Стрижака центральному офису. Планы и намерения, никакой конкретики.

Зачитывают ответ иностранного фонда об отказе в удовлетворении заявки РЭП, переписка о помощи профсоюза в проведении съезда РЭП по причине тяжелого экономического положения.