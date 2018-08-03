Россияне узнают обратную сторону путинского режима Наталья Гулевская, «Обозреватель»

3.08.2018, 19:27

Наталья Гулевская

То, что начинает происходить в путинском ГУЛАГе - это переход критической черты.

Крылатое выражение "в одну реку нельзя войти дважды" как нельзя кстати подходит к попыткам Кремля и Лубянки вновь воссоздать ГУЛАГ и восстановить репрессивную машину государства. Резонансные события, связанные с ФСИН — это не заслуга адвокатов и правозащитников, в России нет верховенства права, чтобы можно было апеллировать к закону и справедливости. То, что начинает происходить в путинском ГУЛАГе — это переход критической черты и начало качественного изменения контингента, отбывающего наказания в местах лишения свободы.

С 2011 года тюрьмы и лагеря стали заполняться не только криминальными элементами, но и думающим, образованным и критически настроенным активным гражданским обществом, готовым к радикальным экономическим и политическим изменениям в государстве. Культурные, интеллигентные и воспитанные люди пачками отправлялись в путинский ГУЛАГ, но отсутствующая опция "расстрела" сводила на нет усилия режима, и уже спустя семь лет инстинкт самосохранения выработал механизмы защиты, и ФСИН начинает трещать по всем швам.

Все наработанные механизмы закрыть рот "зэку" оказались действенны только для уголовников и совершенно бесполезны для политических, общественных и гражданских активистов. Макание головой в "парашу" и прочие унижения перестали быть критическим наказанием для подавляющего числа осужденных, и оперативное "табу" молчания, а также привычная вербовка несговорчивых больше не работает.

Пытки в ярославской колонии дошли до ООН, начинает появляться информация о пыточных комнатах во многих тюрьмах, колониях, СИЗО и ИВС, и это только начало снежной лавины, которая начинает катиться по всем регионам России, собирая ненависть и порождая протест не только у родных и близких подследственных, подсудимых и осужденных, но и всех граждан России, у которых немало родных и близких были замучены или подвергались пыткам все в том же бесчеловечном ГУЛАГе.

Гласность из ГУЛАГа уже скоро пожнет массу откровений многих исполнителей, которые пытали, унижали и заставляли признаваться в надуманных преступлениях по приказу и просьбам "чекистской братии". Это единственная не вытравленная "скрепа протеста" постсоветского пространства, которая ментально глубоко сидит в каждом россиянине и готова в любой момент вырваться наружу.

Закручивание гаек должно сопровождаться не только жестокостью, но так же идеологическим сопровождением и расстрелами, иначе это палка о двух концах. Видимо, конструкция путинского ГУЛАГа начинает обратный отсчет маятника, и все посадки за репосты, лайки и мирные акции протеста уже в ближайшее время будут стоить этому режиму непоправимых и катастрофических последствий. То, что всегда скрывали "зэки" по своим корпоративным причинам, теперь вырвется наружу, и россияне узнают обратную сторону путинского режима и, наконец-то, поймут и цену стабильности, и цену вставания с колен, и цену свободы, которую с такой легкостью, не задумываясь, обменяли на сладкие байки и лживые обещания Путина.

Наталья Гулевская, «Обозреватель»