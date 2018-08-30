Выставку Шагала в музее Гуггенхайма посетили 420 тысяч человек 30.08.2018, 9:25

Марк Шагал

В экспозиции собраны более 80 картин, созданных в период наиболее активного творческого развития белорусского художника.

Выставку «Шагал. Важнейшие годы, 1911-1919», которая проходит в музее Гуггенхайма в Бильбао с 1 июня, посетило к данному моменту более 420 тысяч человек.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой агентство Europa Press.

В экспозиции собраны более 80 картин и рисунков, созданных в период наиболее активного творческого развития белорусского художника, когда он много экспериментировал.

Среди работ – «Желтая комната» (1911), «Париж через окно» (1913), «Автопортрет» (1914), «Белла и Ида за столом» (1916), «Променад» (1917-18) и другие.

Выставка закроется 2 сентября. А после этого музей откроет на ее месте новую экспозицию под названием «От Ван Гога до Пикассо», которая начнет действовать с 21 сентября.