Ученые доказали, что правильного питания не существует 3 31.08.2018, 8:55

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В желании быть здоровым и стройным лучше опираться не на модные диеты, а на научные факты.

Мы хотим рассказать вам о масштабном исследовании израильских ученых, которые установили, что универсальных принципов здорового питания не существует, а томаты для некоторых людей вреднее, чем мороженое.

Эран Элинав (Eran Elinav) и Эран Сегал (Eran Segal) из института Вейцмана изучили данные 800 добровольцев в возрасте от 18 до 70 лет. Участники фиксировали в специальном приложении, какой образ жизни они ведут, а индивидуальный глюкометр постоянно измерял уровень сахара в их крови. И результаты удивили весь мир, пишет toneto.net.

Эксперты поделились некоторыми фактами, которые помогут понять, какие продукты нужно есть, чтобы не набирать вес и оставаться здоровым.

1. Реакция организма на продукты зависит от его особенностей, а не от еды

Оказалось, что организм некоторых людей реагирует повышением уровня сахара в крови на необычные продукты: например, какие-нибудь безобидные на первый взгляд суши дают такой же резкий скачок, как и мороженое, а арбуз повышает уровень глюкозы даже больше, чем шоколад. Одна из участниц рассказала, что много лет безуспешно пыталась похудеть, сидя на разных диетах, пока не увидела, что причиной высокого уровня сахара в ее крови были ее любимые помидоры.

Иными словами, реакция на одну и ту же еду у разных людей может быть прямо противоположной. Это зависит от нескольких факторов:

Индивидуальный микробиом. Это набор из 100 трлн микробов, живущих внутри организма. У каждого человека он свой, и именно он влияет на наш «ответ» на пищу.

Физическая активность. Для нее требуется энергия, которая обычно поступает в мышцы в виде сахара из печени. Клетки в организме физически активных людей более восприимчивы к глюкозе, поэтому после еды уровень сахара в крови у них меньше по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни.

Уровень стресса. Стресс заставляет наше тело выделять адреналин и кортизол, которые способствуют выделению сахара из печени, повышая его уровень в крови.

2. Высокий уровень глюкозы стимулирует организм накапливать жир и вызывает голод

Когда мы едим неподходящие нам продукты, уровень сахара в крови растет, и это заставляет поджелудочную железу вырабатывать большое количество инсулина. Клетки реагируют на это, сохраняя глюкозу в виде гликогена и жира, что приводит к быстрому снижению уровня сахара в крови, а значит, к голоду. И мы утоляем его, запуская порочный круг «запасание жира — голод», что в конечном итоге заставляет нас набирать вес.

Вот самые распространенные признаки высокого уровня сахара в крови:

частый голод;

постоянная жажда;

сухость во рту;

быстрая утомляемость;

частое мочеиспускание, в том числе и ночью;

медленное заживление царапин и ранок;

проблемы с желудком.

3. Употребление продуктов, которые вызывают резкий скачок сахара в крови, приводит к риску развития диабета и сердечных заболеваний

По данным Всемирной организации здравоохранения, современный мир столкнулся с настоящей эпидемией диабета — болезни, вызванной нарушением выработки инсулина. Растет и число сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с гипергликемией (высоким уровнем сахара в крови), а они являются основной причиной смерти во всем мире. Исследование доказало, что общие рекомендации по правильному питанию могут оказаться неэффективными для какого-то конкретного человека, поэтому знание того, какая еда вам подходит, а какая нет, может стать надежным способом контроля уровня глюкозы и методом профилактики вышеперечисленных заболеваний.

Как понять, какая еда нужна именно вам?

Вот что советуют сами ученые:

Выбирайте еду, которая не вызывает у вас резких скачков сахара в крови.

Купите домашний глюкометр (неинвазивный, то есть не требующий проколов) и измеряйте уровень сахара до и после приема пищи. Это позволит понять, как ваш организм реагирует на различные продукты.

Уменьшите порции. Скачки сахара могут быть вызваны не самим продуктом, а его объемом.

Во время приема пищи пейте больше воды: это снижает уровень сахара.

Экспериментируйте с углеводами: к примеру, вместо сахара или меда попробуйте подсластить свою овсянку изюмом, а макароны и рис заменить бобовыми.

Не используйте искусственные подсластители, так как они вызывают скачки сахара в крови у большинства людей.

Не покупайте обезжиренные молочные продукты и не бойтесь жирной пищи: сыр, масло и яйца помогают снизить уровень сахара в крови.

Посетите диетолога, который расскажет вам о ваших индивидуальных особенностях и поможет составить план питания.