Три плитки в месяц: ученые доказали пользу шоколада для сердца 11 31.08.2018, 14:13

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Потребление шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 23 процента.

Американские ученые выяснили, что умеренное потребление шоколада полезно для сердца, пишет «Новое время».

Исследователи из нью-йоркской медицинской школы Icahn на горе Синай доказали, что употребление трех плиток шоколада в месяц не только не оказывает негативного влияния на здоровье, но и снижает риск развития сердечной недостаточности.

Исследование, результаты которого были обнародованы на конгрессе Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене, опровергло распространенный миф о том, что здоровое питание должно полностью исключать продукты, содержащие сахар.

В частности, проанализировав данные о свыше 500 тыс человек, ученые пришли к выводу, что умеренное потребление шоколада снижает риск сердечной недостаточности на 23 процента в сравнении с теми, кто вообще не употребляет шоколад. В свою очередь, употребление чрезмерного количества шоколада в месяц, а именно свыше трех плиток, повышает риск развития сердечной недостаточности на 17 процентов.

По данным ученых, содержащиеся в шоколаде фенольные соединения флавоноиды оказывают благоприятное воздействие на состояние сосудов, а также борются с воспалительными процессами в организме.

«Я считаю, что шоколад является важным диетическим источником флавоноидов, которые связаны с уменьшением воспаления, улучшением кровообращения и повышением хорошего холестерина. Тем не менее, шоколад также содержит жиры и сахар, которые больше вредны, чем полезны», - сообщил автор исследования Чайакрит Криттанавонг.