Близ аэропорта итальянской Болоньи произошел взрыв 2 6.08.2018, 15:38

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(обновлено) Очевидцы в соцсетях публикуют видео и фото с места события.

Мощный взрыв произошел близ аэропорта итальянского города Болонья, сообщает «Интерфакс».

Очевидцы в соцсетях публикуют видео и фото с места события - на кадрах виден высокий столб дыма и огня. Сообщается, что перед этим был слышен сильный хлопок.

Никаких деталей об этом происшествии пока нет.

Se registra una fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia, Italia pic.twitter.com/toIJTQ5BC2 — Héctor (@JimenezLandin) 6 августа 2018 г.

Как сообщает издание Il Resto del Carlino, инцидент начался со столкновения одного из автомобилей с автоцистерной, наполненной легковоспламеняющейся жидкостью, предположительно бензином.

Начался пожар, который перекинулся на другие машины, находящиеся поблизости. Речь идет о десятках сгоревших машин между двумя автосалонами. Очевидцы рассказывают, что в результате рухнула часть путепровода. Под его обломками находятся два автомобиля. Сообщается о порядка 20 раненых, пострадавших в результате пожара.