Близ аэропорта итальянской Болоньи произошел взрыв

Близ аэропорта итальянской Болоньи произошел взрыв2
- 6.08.2018, 15:38
- 2,295
(обновлено) Очевидцы в соцсетях публикуют видео и фото с места события.
Мощный взрыв произошел близ аэропорта итальянского города Болонья, сообщает «Интерфакс».
Очевидцы в соцсетях публикуют видео и фото с места события - на кадрах виден высокий столб дыма и огня. Сообщается, что перед этим был слышен сильный хлопок.
Cosa sta succedendo? Esplosione in corso a #bologna pic.twitter.com/nDEjgRt8bk— Biagio Tozzi (@biagiotozzi) 6 августа 2018 г.
Никаких деталей об этом происшествии пока нет.
Se registra una fuerte explosión cerca del aeropuerto de Bolonia, Italia pic.twitter.com/toIJTQ5BC2— Héctor (@JimenezLandin) 6 августа 2018 г.
Как сообщает издание Il Resto del Carlino, инцидент начался со столкновения одного из автомобилей с автоцистерной, наполненной легковоспламеняющейся жидкостью, предположительно бензином.
Начался пожар, который перекинулся на другие машины, находящиеся поблизости. Речь идет о десятках сгоревших машин между двумя автосалонами. Очевидцы рассказывают, что в результате рухнула часть путепровода. Под его обломками находятся два автомобиля. Сообщается о порядка 20 раненых, пострадавших в результате пожара.