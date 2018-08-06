Российский рубль потянул за собой белорусский 6.08.2018, 17:59

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Фото: Reuters

В среднесрочной перспективе можно ожидать роста курсов всех трех иностранных валют.

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет kp.by, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую:

- За последнюю неделю белорусский рубль ослабел. Курс доллара вырос на 1% - до 2,0125, евро подорожал на 0,2% - до 2,3269, а курс российского рубля снизился на 0,1% - до 3,1689. В целом к корзине национальная валюта потеряла 0,3%.

Существенный рост курса доллара связан в том числе и с динамикой американской валюты на международном валютном рынке. На прошлой неделе состоялось очередное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого ФРС озвучила намерения повысить ключевую ставку в этом году еще два раза - по всей вероятности, это произойдет в сентябре и декабре.

Итого, с учетом двух уже состоявшихся повышений ключевая ставка ФРС в 2018 году может быть повышена 4 раза, хотя изначально прогноз ведомства на текущий календарный год предполагал три повышения ставки. Таким образом, политика ФРС США в 2018 году может оказаться более жесткой, чем ожидали рынки. По этой причине доллар укрепляется к большинству мировых валют, в том числе и к белорусскому рублю.

Кроме того, на нашем рынке продолжает сказываться ситуация в России. На фоне ряда негативных факторов российская валюта снова слабеет. Как мы и предполагали, в Беларуси это теперь больше выражается в росте курсов доллара и евро, чем в снижении курса российского рубля, поскольку он и без того уже очень низкий.

По этой причине белорусский рубль слабеет к корзине, и велика вероятность, что в обозримом будущем тенденция будет продолжаться. Тем более что для ослабления рубля есть и внутренние причины, в частности высокий уровень валютного госдолга.

На предстоящей неделе российский рубль с высокой вероятностью может продолжить слабеть, что в свою очередь может спровоцировать дальнейший рост курсов доллара и евро в Беларуси. А в среднесрочной перспективе можно ожидать роста курсов всех трех иностранных валют.