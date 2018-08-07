Венесуэла - нефтяной резервуар, который трещит по швам 1 7.08.2018, 11:09

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ФОто: AFP

Страна с огромными запасами нефти разваливается на части.

Как долго еще Россия и Куба будут поддерживать оружием и идеологически президента Венесуэлы, задает вопрос обозреватель FAZ (перевод – dw.com).

Вне зависимости от того, причастен ли к взрыву во время военного парада в Каракасе колумбийский президент Сантос, или это был взрыв газового баллона, очевидно одно: Николас Мадуро и социализм 21-го века живы. Что не всегда можно сказать о жителях Венесуэлы. Крах общественного порядка в Венесуэле повысил до головокружительных высот как уровень преступности, так и уровень инфляции. Коллапс системы здравоохранения сказывается в первую очередь на детях, матерях и малоимущих. И бегство венесуэльцев в соседние страны, прежде всего в Колумбию, не прекращается.

Если к кому-нибудь в западном полушарии и можно применить термин "гуманитарная катастрофа", то это к стране с, возможно, крупнейшими запасами нефти в мире. Ими, не моргнув глазом, пользуются как китайцы, так и некоторые государства Карибского бассейна и Южной Америки. Россия и Куба поставляют президенту Мадуро все оружие и идеологию, необходимое ему для того, чтобы терроризировать своих противников и выживать самому. Как долго это продлится?