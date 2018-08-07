Новый Налоговый кодекс: как будет работать база данных о доходах белорусов 4 7.08.2018, 12:08

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Сведения о доходах белорусских граждан начнут поступать уже с 1 января.

Проект новой редакции Налогового кодекса обязывает ИП и предприятия с 1 января 2019 года ежеквартально предоставлять сведения в налоговые органы о доходах наемных работников, о налогах, удержанных с работников, льготах, произведенных вычетах, пишет «Белрынок».

«Первый срок обязательной сдачи информации — 20 апреля 2019 года по итогам первого квартала», — сообщили чиновники ИМНС.

МНС Беларуси уже пригласило юрлиц и ИП поучаствовать в тестировании базы данных о доходах граждан. База представляет собой программный продукт, которая призвана выполнить нескольких задач. Это — сбор сведений о доходах граждан в электронном виде, их проверка и направление в налоговые органы; а также получение информации о результатах доставки и проверки представленных сведений, выявленных ошибках и иной информации.

Новый вид обязательной отчетности вызвал у бизнеса, по меньшей мере, недоумение и раздражение. Очевидно, что он потребует от бизнеса дополнительных временных и финансовых затрат. Кроме того, «новая отчетность никак не увязывается с задачей по упрощению налогового администрирования, которая ставилась при разработке новой редакции Налогового кодекса», подчеркнул председатель Совета РКД Лев Карпач. Поэтому, добавил он, нужно еще раз посмотреть, нужно ли ее вводить.

Нельзя этого делать, не оценив финансовую сторону затрат и пользы от нововведения, подчеркнул председатель БНПА Александр Швец «Если мы потратим деньги, а мы идем к полному возмещению затрат на услуги ЖКХ, не выйдет ли, что мы из-за копейки потратим 100 рублей, получаем данные, непонятно для чего?» — отметил он.

Бизнес считает, что можно найти более оптимальное решение этого вопроса. В качестве основы для учета доходов физических лиц директор БСПН Жанна Тарасевич предложила доработать базу данных, подаваемых в ФСЗН.

Однако Д. Кийко заметил, что подобные системы могут применяться для разных целей. По его словам, сейчас предложено использовать ее для института безналичных субсидий, а далее, возможно, эта система может применяться и для других целей. Э. Селицкая, реагируя на негативные замечания относительно предлагаемой системы со стороны участников РКД, добавила, что решение об учете доходов граждан было принято еще в 2015 году, а сама база является всего лишь механизмом его реализации.