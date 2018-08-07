Седьмой день суда по «делу профсоюзов»: онлайн-репортаж 2 7.08.2018, 12:40

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Игорь Комлик и Геннадий Федынич

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

(обновляется) Поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комлика пришли около 30 человек.

Правозащитный центр "Весна" 7 августа продолжают мониторинг судебного процесса председателя Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика, которых обвиняют в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Дело слушается в суде Советского района Минска. Судья - Марина Федорова.

Первый день суда

Второй день суда

Третий день суда

Четвертый день суда

Пятый день суда

Шестой день суда

За предыдущие дни процесса суд успел заслушать суть обвинения, допросить свидетелей и практически завершил изучение письменных материалов дела. Однако в понедельник на процесс вызвали дополнительных свидетелей.

Правозащитник "Весны" Валентин Стефанович, который с первого дня внимательно следит за процессом над лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, видит в Деле профсоюзов отголосок глобальной проблемы, связанной прежде всего с доступом неправительственных организаций к финансированию своей деятельности.

Сегодня на судебное заседание пришло около 30-ти человек. Среди них заместитель председателя БКДП Сергей АнтусевичАлесь Беляцкий, бывшие политзаключенные Николай Дедок, Валерий Щукин.

Судья сообщает, что необходимо изучить 11 том дела. Но защитник ходатайствует, чтобы после изучения письменных доказательств допросить еще некоторых свидетелей. Судья удовлетворяет ходатайство.

Но пока прокурор зачитывает некоторые материалы из 8 тома, так как пару дней назад защитники ходатайствовали о предании гласности некоторых материалов.

Правоохранительные органы просили провести по Договору между Литовской Республикой и Республикой Беларусь некоторые следственные действия, вроде обнаружить закрытые и открытые счета в Литовском банке, допросить сотрудников SEB, выяснить наличие договоров между литовским банком и РЭП, откуда поступили деньги, выдавались ли наличные деньги Федыничу и Комлику , как распоряжались лица, источники, основные назначения платежей: около 20 вопросов и поручений.

Следует, что поручения давались нескольким литовским банкам (или отделения). Фигурируют разные названия. Спрашивали у литовской стороны также о сведениях о филиалах и представительных органах РЭП в Литве, об имуществе, которое зарегистрировано на Федынича и Комлика.

Ответ Литвы был лаконичным: "Установить данные не представлялось возможным".

Поручения посылались также и властям Швеции. Зачитывают их.

Беларусь также просила на основании принципа взаимности провести изъятие всех платежных документов у крупнейшего шведского профсоюза IF Metall, а также провести допрос их сотрудников и т.д. Просили выяснить, присутствовали ли представители профсоюза РЭП на семинарах профсоюза, а также о совместных проектах с шведским профсоюзом.

Федынич и Комлик время от времени уточняют у обвинителя некоторые моменты по зачитанной ею информации. Оглашают следующее поручение от 22 декабря 2017 года, на этот раз Датскому королевству. Снова просят осуществить выемку документов у профсоюза 3F, спрашивают о информацию о международных проектах и тд.

Геннадий Федынич заявил ходатайство суду, чтобы обвинитель зачитал ответы Швеции и Дании.

На услуги переводчиков-сотрудник Белорусского торгово-промышленной палаты было потрачено: на литовский язык: 720 руб. 46 копеек, на шведский язык: 281 руб 71 копеек,на датский язык: 366 руб 16 копеек.

Напомним, что официальные ответы в рамках поручения так и не были получены от ни одного государства.

Судья уточнила о ходатайстве Федынича об оглашении ответов шведского и датского государства белорусской стороне. Попросила назвать точные номера листов дела.

Федынич считает, что документы в 8 томе дела. Судья отвечает, что таких бумаг там нет, на что Федынич бросает реплику: "тогда их вообще нет". Объявлен перерыв на 15 минут.

Прокурорка приступила наконец к изучению 11 тома дела.

Разглашаются официальные ответы Нацбанка Республики Беларусь о том, что депозитарии-счета профсоюзом РЭП не открывались, сделки с драгоценными металлами не осуществлялись, ценных бумаг не зафиксировано.

Бумага с Госинспекции: "Борисевич (теща Федынича) не регистрировала автомобиль".

Перечисляются материалы проверки Борисевич на наличие счетов, электронных кошельков, вкладов, депозитов, сейфов в разных банках. Материалов на нее в деле около 40-ти листов. Ничего не найдено.