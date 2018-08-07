Матч минского «Динамо» и «Зенита» пройдет с аншлагом 4 7.08.2018, 20:15

Проданы все 22 тысячи билетов.

Как сообщили корреспонденту Tribuna.com в компании Тикетпро, все билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» проданы.

Таким образом, на матче, который пройдет на столичном стадионе «Динамо», будет аншлаг. Арена после реконструкции вмещает 22 тысячи зрителей.

Питерский клуб поддержат 2,5 тыс болельщиков.

Ответный матч в Санкт-Петербурге из-за санкций УЕФА по отношению к «Зениту» пройдет без зрителей.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 9 августа и начнется в 20.00.