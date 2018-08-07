«Газпром» сократил поставки газа в Европу через Беларусь и Украину 2 7.08.2018, 21:39

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Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы.

"Газпром" с начала недели сократил физические поставки газа в Европу через Украину и Беларусь, свидетельствуют данные газотранспортных операторов Европы.

Заявка на транспорт газа через Украину по ужгородскому коридору на вторник заявлена на уровне 127 млн куб. м, что на 14% ниже, чем факт прокачки понедельника - 147 млн куб. м. Ближайшие ремонтные работы в Украине на ужгородском коридоре начнутся только 14 августа. В России никаких аварий в центральной части России не было, ремонтов не производится, сообщили "Интерфаксу" российские газовики.

Кроме того, в понедельник поставки газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" снизились на 12% - до 77 млн куб. м с 88 млн куб. м в воскресенье. При том, что ближайшее ограничение работы этого газопровода в связи с ремонтными работами запланировано только на 8 августа на одни сутки, сообщает газотранспортная компания Gascade.

На сайте "Газпрома" в разделе REMIT, где компания раскрывает данные об объемах транзита и обстоятельствах его изменения, комментарии на этот счет отсутствуют.