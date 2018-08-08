Видеофакт: Станислав Драгун забил гол вратарю, который парировал пенальти от Месси 8.08.2018, 8:17

БАТЭ выиграл у «Карабаха» благодаря красивой комбинации.

Борисовский БАТЭ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов одержал победу над «Карабахом» из Агдама.

Не нужно улыбаться при виде названия и места приписки соперника. Благодаря нефтяным деньгам бюджет у азербайджанского чемпиона заметно больше, чем у белорусского. «Карабах» уже поиграл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но на своем поле уступил БАТЭ, пишет gazetaby.com.

Борисовчане грамотно оборонялись на протяжении всего матча, позволив сопернику создать лишь минимум опасности у ворот Дениса Щербицкого. Сами белорусы в атаке тоже не феерили, но один из немногих созданных моментов реализовали. Игорь Стасевич перехватил мяч и бросил в прорыв Николая Сигневича, а тот навесил точно на голову Станиславу Драгуну. Полузащитник БАТЭ не оставил шансов вратарю «Карабаха» и сборной Исландии Ханнесу Халлдорссону, который на недавнем чемпионате мира парировал пенальти от Лео Месси.

Выездная победа – отличный результат, но обольщаться не стоит. «Карабах» в этой квалификации Лиги чемпионов уже имеет приятный гостевой опыт. Сыграв дома вничью с люблянской «Олимпией», агдамцы на выезде одолели её – 1:0.

Поэтому к ответному матчу в Борисове, который состоится 14 августа, нужно подходить с максимальной концентрацией и ответственностью. Цена вопроса – минимум 5 миллионов долларов, которые так или иначе получит команда, которая выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/19.