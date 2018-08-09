«Это паника»: что происходит на фондовом рынке России 6 9.08.2018, 15:17

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Фото: Reuters

Реакция инвесторов на новые санкции превзошла прогнозы.

На открытии торгов на Московской бирже в четверг курсы доллара и евро выросли более чем на рубль, превысив отметку в 66 и 77 рублей соответственно. По словам опрошенных The Bell экспертов, причина — в санкциях по делу Скрипалей, о которых на рынке узнали еще накануне, и именно эта новость могла стать основным драйвером ослабления российской валюты и в среду. Прогнозировать дальнейшее движение рынка, по словам аналитиков, сложно, поскольку рынком овладели эмоции, но экономисты ожидают, что рубль отыграет потери.

Что произошло?

На открытии торгов на Московской бирже в четверг курс доллара вырос выше 66 рублей, а евро — выше 77 рублей. Позднее, правда, российская валюта отыграла часть потерь и 12:00 за доллар давали — 65,95 рубля, а за евро — 76,4 рубля. Впрочем, если сравнивать с началом недели, то рубль к доллару упал почти на 3,5%.

Снижение наблюдается и на фондовом рынке. Индекс РТС опустился к 10:15 на 3,21%, до 1078 пунктов. Индекс ММВБ опустился почти на 1%, до 2269 пунктов. Акции Сбербанка подешевели на 5% (и обыкновенные, и привилегированные), бумаги «Аэрофлота» упали на 8%. На этом фоне неплохо смотрятся бумаги сырьевых компаний: цена акций «Газпрома» и «Роснефти» слабо изменилась с момента вчерашнего закрытия. Только акции «Алросы» опустились почти на 3%.

Российские рублевые и валютные гособлигации также сильно падают в цене второй день подряд. В частности, процентные ставки целого ряда выпусков ОФЗ в ходе торгов четверга вышли в диапазон 8,2-8,3% годовых.

Что будет с рублем?

Колебания валюты с такой амплитудой показывают, что на рынке наблюдается паника, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Решения принимаются нерационально, исходя из самых негативных сценариев — запрета на долларовые расчеты в российских госбанках, отключение от Visa, ограничений на торговлю и так далее, уверен он. Спрогнозировать длительность падения сложно, потому что подобная рыночная паника не поддается разумным доводам, инвесторы принимают решения, не имеющие отношения к рациональному планированию. Однако практика, в том числе история с обвалом рубля в 2014 году, показывает, что при отсутствии нового негативного сценария паника длится недолго, она постепенно идет на спад, продолжает аналитик. «Две ключевые временные точки, которые решат судьбу валюты, — 22 августа [должны ввести первые санкции за отравление Скрипалей] и ноябрьские выборы в Конгресс», — считает Нигматуллин. Он ожидает, что после выборов эскалация вокруг санкций, которые стали разменной монетой во внутриполитическом противостоянии США, пойдет на спад.

На самом деле, инвесторы отреагировали на санкции за отравление Скрипаля еще вчера, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Видимо, у кого-то была информация о предстоящих ограничениях, и она распространилась по рынку, говорит Орлова. По ее мнению, в четверг колебания валюты не такие нервные, реакция умеренная: «Могло быть и хуже, по ощущениям рынок стабилизируется». Новые санкции, говорит Орлова, наносят больше политический ущерб: рынок не ожидал, что США поставят Россию в один ряд с Ираном. Опираясь на опыт апрельского обвала рубля, Орлова прогнозирует, что рынок отыграет негативные новости за несколько дней. В дальнейшем колебания валюты будут зависеть от новостного фона и ситуации на развивающихся рынках в целом, причем фон по развивающимся рынкам будет оказывать большее давления на рубль, уверена экономист.

«Нынешнее поведение рынка — это реакция на объявленные Госдепартаментом санкции за отравление Скрипаля, законопроект Конгресса рынок отыграл еще вчера», — считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. По словам аналитика, реакция на объявленные накануне санкции уже отыграна и рынки вряд ли продолжат паниковать. Тремасов считает, что санкции выступают инструментом внутриполитического противостояния президента и Конгресса: «Перед выборами в Конгресс все хотели крови». Сейчас Трамп пытается перехватить инициативу в свои руки, и это хорошая новость для России, потому что предложения конгрессменов кажутся более неприятными. Если Трамп выиграет время и оттянет принятие законопроекта Конгресса до выборов, расклад для России изменится, уверен Тремасов.

Впрочем, нельзя исключать, что российская валюта может еще ослабеть в ближайшее время. «После выхода пары доллар/рубль из диапазона четырехмесячной консолидации с технической точки зрения возрастает вероятность движения в сторону отметки 67 рублей за доллар», — считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Контекст

Администрация Дональда Трампа накануне объявила, что вводит новые санкции против России после того, как установила, что Москва использовала химическое оружие против живущего в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вашингтон считает, что Москва нарушила закон 1991 года о контроле и запрете химического и биологического оружия. Этот документ предусматривает два раунда санкций. Сначала накладываются торговые и финансовые ограничения, например на экспорт в Россию гражданской электроники двойного назначения. Если в течение трех месяцев страна-нарушитель не выполняет его требований (прекращение использования химического оружия и предоставление соответствующих гарантий, допуск международных инспекций), президент после консультации с Конгрессом должен ввести дополнительные санкции. Это должны быть как минимум три меры из шести, перечисленных в законе: 1) голосование США против предоставления стране любых кредитов международными банками; 2) запрет на кредитование правительства страны банками США; 3) запрет на экспорт в страну любых американских товаров; 4) запрет на импорт из страны в США любых товаров, кроме продуктов питания; 5) понижение уровня или приостановка дипломатических отношений; 6) запрет на авиаперевозки авиакомпаниям, подконтрольным правительству страны (то есть может пострадать «Аэрофлот»).

Еще один пакет санкций рассматривает Конгресс США. Публикация накануне полного текста этого законопроекта вызвала на российском рынке самый сильный шок с момента апрельских санкций. На закрытии Московской биржи доллар впервые почти за два года стоил больше 65 рублей, евро — больше 75, Сбербанк — подешевел до апрельского минимума. Подробнее прочитать, как санкции отразятся на клиентах российских банков, можно здесь.