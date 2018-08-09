Рубль трепещет 2 Арнольд Хачатуров, «Новая газета»

9.08.2018, 17:33

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Из-за хитросплетений американской политики российская экономика может оказаться под двойным огнем.

Июльский саммит правителя РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки похоронил последние надежды на то, что санкционные войны России и Соединенных Штатов могут закончиться в обозримом будущем. Интрига сохранялась лишь в вопросе о готовности американских властей идти до конца, чтобы наказать Кремль за предполагаемое вмешательство в электоральные процессы в США. Долго ждать сигналов на этот счет не пришлось.

В начале августа группа американских конгрессменов от обеих партий анонсировала «сокрушительные санкции», которые приравнивают Россию к государствам — спонсорам терроризма и прямо обвиняют Путина в поощрении «нелегальной и коррупционной активности» олигархов. Хотя шансы на принятие законопроекта, названного «Актом по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года», довольно высоки, сроки вступления в силу конкретных положений могут затянуться надолго.

Но передышки так и не случилось — в среду Госдеп США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Обвинения российской стороне предъявлены в рамках американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием. Согласно закону, ограничительные меры будут разделены на два блока. Прежде всего вступит в силу запрет на экспорт в Россию всех товаров двойного назначения (впрочем, и сейчас торговые отношения стран в этой сфере сильно затруднены). Второй блок санкций, гораздо более серьезный, вступает в силу три месяца спустя, если страна-нарушитель не предоставит гарантии прекращения использования химического оружия и не допустит к проверке международных инспекторов.

Президент США будет обязан выбрать как минимум три из шести возможных мер, включая приостановку дипломатических отношений, полную заморозку торговли, за исключением продуктов питания, запрет американцам на покупку российского госдолга и запрет на авиаперевозки в США (в данном случае — отмена американских рейсов «Аэрофлота»). Потенциальный ущерб России от этих мер в Госдепе оценили в «сотни миллионов долларов».

Из-за хитросплетений американской политики российская экономика может оказаться под двойным огнем. С одной стороны, американские парламентарии перед промежуточными выборами в конгресс соревнуются за авторство самых жестких мер против России — с момента саммита в Хельсинки было предложено 6 различных санкционных законопроектов, пока не появился самый драконовский. С другой стороны, администрация Трампа тоже вынуждена следовать жесткому курсу, чтобы отбиваться от обвинений в защите «интересов Кремля». При этом если в законе о контроле за химическим оружием ключевым лицом, принимающим решения, является президент, то санкционная политика конгресса реализуется вне контроля Трампа.

Российские финансовые рынки предсказуемо отреагировали на новость о введении санкций: акции «Аэрофлота» упали на 11%, курс евро превысил отметку в 77 рублей, а курс доллара подскочил до 66,3 рубля впервые с ноября 2016 года.

Падение рубля началось еще в среду на фоне публикации полного текста санкционного законопроекта сенаторов США. Помимо укрепления доллара была зафиксирована локальная распродажа российских ОФЗ, акций Сбербанка и ВТБ. После столь «эмоционального» падения многие аналитики ожидали разворота, но новость о введении санкций Белым домом показала, что инвесторы переживали не зря. После открытия торгов в четверг спад продолжился с новой силой.

Среди большого многообразия санкционных опций есть два пункта, которые грозят российской экономике максимально серьезными последствиями, — это

- ограничение на операции с российским внешним долгом со сроком обращения более 14 дней

- и запрет американским финансовым организациям работать с крупнейшими российскими госбанками (Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком, Промсвязьбанком и ВЭБом).

Предложение запретить американцам работать с ОФЗ возникает при обсуждении каждого нового раунда санкций. В апреле было решено обойтись без этой меры — американский минфин посчитал, что запрет дестабилизирует мировые рынки и ударит по конкурентоспособности американских инвестфондов. Однако в этот раз подобных возражений ни у кого не нашлось.

Около трети объемов российского госдолга приходится на иностранных инвесторов. Из-за высоких процентных ставок российского Центробанка нерезиденты за последние два года нарастили объем вложений в ОФЗ в 2,5 раза (до 2,5 трлн рублей). Этот капитал остается в российских активах до тех пор, пока разница между процентными ставками в России и США достаточно велика и плюс к этому отсутствуют серьезные санкционные риски. Сейчас оба условия близки к тому, чтобы перестать выполняться, что приведет к массовому выходу иностранных инвесторов из российских бумаг. Бегство нерезидентов не приведет к краху финансовой системы, но, по оценкам Citigroup, рубль может потерять 5–15% по отношению к доллару в зависимости от того, коснутся ли ограничения предыдущих выпусков ОФЗ (сейчас основной вариант санкций предполагает более мягкий сценарий).

Более болезненным для экономики может оказаться пункт о блокировке счетов и активов российских госбанков в американской юрисдикции. В этом случае российская финансовая система фактически окажется отрезана от остального мира. В апреле с последствиями такой изоляции уже столкнулись российские олигархи: «Ренова» и РУСАЛ были отключены от долларовой системы платежей и не могли рассчитаться со своими зарубежными партнерами. В случае с госбанками последствия могут быть даже более серьезными.

Нефтегазовая и металлургическая отрасли России, работающие на экспорт, испытывают большие потребности в международных операциях и в репатриации валютной выручки, отмечается в аналитическом отчете Barclays.

Для обычных клиентов санкции против госбанков могут означать ограничения в обслуживании валютных счетов и проблемы со снятием средств с валютных депозитов.

Любые американские санкции негативно скажутся на рубле, хотя из-за высокой неопределенности политических процессов в США спрогнозировать динамику курса сейчас сложно. По сравнению с постоянной угрозой санкций даже зависимость от цен на нефть кажется признаком ушедшей стабильности. Однако с учетом опыта предыдущих санкционных волн можно ожидать, что если американские законодатели не пойдут по самому жесткому сценарию, доллар в ближайшее время останется в коридоре 65–70 рублей.

Арнольд Хачатуров, «Новая газета»