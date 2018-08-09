Нацбанк Украины отказывает Паритетбанку в покупке украинской «дочки» Сбербанка РФ 3 9.08.2018, 18:26

Белорусский Паритетбанк не соответствует требованиям НБУ для покупки украинской «дочки» Сбербанка России.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям… Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля Паритетбанка и Сбербанка, это одно из несоответствий», — сказала Рожкова.

В НБУ в настоящее время не видят потенциального покупателя на украинскую «дочку» Сбербанка РФ. «Для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение», — сказала Рожкова.

Напомним, в марте нынешнего года Нацбанк Украины отказал Паритетбанку в покупке украинской «дочки» Сбербанка в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. 25 июня Паритетбанк направил вторую заявку.

«У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке, — сказал председатель правления Паритетбанка Сергей Белов. — Решение о втором туре переговоров было принято Наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития».

За март-июнь у Паритетбанка де-юре изменился собственник. Вместо Управления делами президента владельцем 99,8% акций банка стал Госкомитет по имуществу. Наблюдатели обращали внимание, что одним из поводов для отказа могло послужить то, что глава УДП Виктор Шейман находится в санкционных списках Запада. Вместе с тем Шейман не входил в руководящие органы Паритетбанка.

Предполагалось, что, учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Беларуси, БПС-Сбербанка, сделка позволила хотя бы частично вернуть около 1 млрд долларов межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальную цену сделки оценивали в 170 млн долларов.

Паритетбанк является 15-м из 25 банков Беларуси по объему активов, а с 2017 года Сбербанк Украины был одним из крупнейших банков Украины.

Украина в марте 2017 года ввела санкции против «дочек» пяти российских банков. Под ограничения попали и две «дочки» Сбербанка. Украинским дочерним структурам запретили любой вывод капитала в пользу материнских структур в России. В декабре 2017-го Сбербанк продал одну из «дочек».