Солист Imagine Dragons вышел на сцену с флагом Украины 1.09.2018, 8:35

Фото: Оля Закревская (Oli Zitch)

Концерт прошел в Киеве в рамках тура в поддержку альбома Evolve, который вышел в 2017 году.

Солист популярной американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время концерта в Киеве вынес на сцену флаг Украины.

Концерт прошел 31 августа на НСК Олимпийский в рамках тура в поддержку альбома Evolve, который вышел в 2017 году, сообщает Корреспондент.net.

На стадионе звучали «Start Over, Next To Me», хит группы «The Police Every Breath You Take» и другие.

Во время исполнения хита «It’s Time» фронтмен Дэн Рейнольдс вынес на сцену украинский флаг, чем вызвал восторг фанатов.