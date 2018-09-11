Марадона: Я почти подписал контракт с белорусами, но потом покинул их 15 11.09.2018, 14:51

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Фото: ТАСС

Футболист заявил, что может остаться в Мексике надолго.

Технический директор "Дорадос" Диего Марадона рассказал, почему приехал в Мексику, а также заметил, что "почти подписал контракт с белорусами". Ранее сообщалось, что легендарный аргентинец официально занимал должность председателя правления брестского "Динамо", сообщает pressball.by.

"Мы приехали сюда не отдыхать. Мы будем работать, как и в Дубае. Те, с кем мы работали, могут подтвердить, что мы собираемся добиться успеха.

У меня есть друг Мохамед, он хорошо отзывался о "Дорадос". Я почти подписал контракт с белорусами (Марадона должен остаться почетным президентом брестского "Динамо" — прим. ), но потом покинул их на время, потому что думаю, что могу остаться здесь надолго", — цитирует Марадону Marca.

Пресс-служба брестского "Динамо" ранее сообщила, что Марадона продолжит работать в структуре команды на должности председателя правления (почетного президента). Кроме того, клуб заявлял, что контракт с аргентинцем подписан сроком на три года.