В Бресте вынесли приговор пытавшемуся сбежать из суда экс-чиновнику 1 12.09.2018, 16:45

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Он избил конвой.

Суд в Бресте огласил приговор по обвинению экс-председателя одного из сельисполкомов Брестского района в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел, рассказала tut.by старший помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

Мужчина, явившись на оглашение ему приговора по предыдущему, коррупционному, делу, будучи пьяным, попытался сбежать из суда.

В июне 2018 года мужчина был признан виновным в совершении коррупционного преступления. Он, будучи руководителем сельисполкома, предлагал за взятку оказать содействие в получении земельного участка под строительство жилья в деревнях, расположенных на территории сельсовета. В общей сложности по делу потерпевшими проходили пять человек.

Суммы денежного вознаграждения варьировались от 100 долларов до 6 тысяч. Полученные средства обвиняемый тратил на личные нужды. Как следует из того приговора, экс-председатель находился «в крайне неблагополучном финансовом положении, вызванном наличием игровой зависимости», которая его вынуждала постоянно искать деньги для новых ставок.

Тогда ему по совокупности преступлений назначили 2 года и 7 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале.

Но обвиняемый Дмитрий Б., который, как было установлено позже, в суд пришел пьяным, по его собственным словам, «не ожидал, что ему будет назначено такое наказание» — и из суда попытался сбежать. На лестнице его попытался остановить конвой, однако обвиняемый оказал сопротивление: попытался ударить одного из милиционеров кулаком в голову, другого — ногой в пах и живот. Сотрудники милиции блокировали удары, повалили мужчину на пол и надели на него наручники. В результате потасовки один из милиционеров получил ушиб руки.

По совокупности преступлений Дмитрию Б. было окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.

— Своими действиями обвиняемый только усугубил свое положение, так как насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел увеличило срок его наказания на три месяца, — добавила Ирина Рубанова.

Приговор вступил в законную силу.