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Страх автократов

  • 12.09.2018, 17:33
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Фото: dpa

Aвторитарные системы быстро теряют свою уверенность.

"Переизбрание мэра Москвы и доверенного Путина Сергея Собянина прошло беспроблемно. (...) Однако авторитарные системы быстро теряют свою уверенность. У автократов нет настоящей связи с избирателями", - считает журналист немецкого издания Tageszeitung (перевод — inopressa.ru) Клаус-Хельге Донат.

"С тех пор как Путин поднял пенсионный возраст, его тоже затянуло в водоворот. Внезапно "тефлоновый человек" больше не может скрыться. Социальные протесты против повышения пенсионного возраста представляют для системы большую опасность, чем любая критика о нехватке демократии из рядов предсказуемой оппозиции", - полагает автор статьи.

"Слияние молодежного и социального протеста достигло нового качества, - продолжает журналист. - Поэтому с почти тысячей арестов государство долго не церемонилось".

"До революционной ситуации еще долго. Ясно, что в долгосрочной перспективе Кремлю придется найти ответ. Но на какие средства? Ведь даже военные отвлекающие маневры стоят денег", - отмечает Хельге-Донат в заключение.


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