Петров, говори! 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

12.09.2018, 18:27

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Антон Орехъ

Все эти дни шла напряженная работа по сочинению правдоподобной легенды об отравителях Скрипалей.

Путин понял, что пора начать управлять страной даже не в ручном режиме, а залезать под капот вместо мотора. Без него ни черта уже не крутится и не решается.

Сперва он лично и публично взял на себя пенсии. Теперь лично, сам, сказал про отравителей. Кто угодно мог сказать – да хоть генерал Золотов. У Золотова после дебюта на Ютубе «отпустило», у него поперло, он теперь звезда.

Но чисто технический вопрос решает непосредственно президент. Россия выполняет первое важное условие обновленного расследования. Она готова показать Петрова и Боширова – ну, или хотя бы Петрова. Видимо, в Думе свободен только один депутатский мандат – и этот мандат отдадут Петрову.

После обнародования увлекательного альбионского анабазиса Петрова и Боширова прошла неделя. Путин говорит, что людей с камер наблюдения нашли. Это, конечно, ерунда. Во-первых, никто их и не терял. Кому надо — сразу узнали эти милые лица на фотоснимках. Просто все эти дни шла напряженная работа по сочинению правдоподобной легенды. Никто же не скажет, что «да, чего уж, мы траванули, сцуко, поддонка Скрипаля! Саня Петров и Русик Боширов и траванули его, падла». Хотя, в принципе, если бы слово дали Золотову, он бы мог сообщить мировому сообществу, что Скрипаль – студенистый, желеобразный слизняк и что мы вытерли об него ноги и перешагнули.

Но пока план кампании другой. Петров будет говорить, а мы будем говорить, что Петров говорит правду. А дальше произвольная программа. Можно утверждать, что Британия устроила провокацию с отравлением, чтобы сорвать чемпионат мира по футболу, чтобы испортить выборы Путина, перевыборы Собянина, чтобы отвлечь внимание и просверлить дырку на МКС. Но как я понимаю, Петров заговорит не сию секунду, а еще какое-то время подготовится – проще говоря, потянет время. И вот я думаю, что если человек ни причем, готовиться ему особенно и не нужно. Просто выходишь и говоришь правду – как есть. А если ты влип, то, конечно, нужно время. А потом еще немного времени. И еще немного. А потом тебе все равно приходится врать. И кстати! А Боширов-то чего молчит? Один человек за двоих оправдываться не должен. Или двойные враки – это совсем тухло?

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»