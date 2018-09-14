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Государство стало фарсом

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 14.09.2018, 14:12
  • 2,769
Фото: vl.ru

Власть не просто неумна - она комична.

На третий день явления народу главного жандарма России, первоначальная серьезность испарилась и заменилось фарсом.

Золотов сделал ужасную для власти вещь – перестал быть страшным для народа, показал, что власть не просто неумна — она комична.

И это его большое преступление перед всем правящим кланом и большая услуга, которую он невольно оказал оппозиции.

Осмелевшие массы стали наперебой вызывать Золотова на забавные дуэли, открыто насмехаться над ним, а сам грозный охранник с генеральскими признаками на плечах, как-то потерялся, совсем пропал из виду со всем своим молчаливым войском за спиной. Непонятно, кстати, за него оно или нет.

Вот так и уходит это царство-государство. Под смех.

К нему перестали относиться серьезно, над ним смеются. Все больше и больше. И над путинскими фитнес-«новичками» тоже. И над жужжащей на орбите рогозинской дрелью.

Нечто похожее было и во время августовских событий 1991 года.

Сначала чрезвычайный комитет, танки на улицах, трагизм и вдруг, трясущиеся руки Янаева.

Совсем, как сейчас.

Запинающийся Золотов, с оправданиями, что он занимался бизнесом и справка об имуществе у него тоже давно имеется.

Есть, конечно, видимость. «Цезарь на месте, соратники рядом». И кресла расставлены по вертикали в правильном порядке. Только они уже качаются, их ножки дрожат от смеха.

Страна превратилась в комедию.

Telegram-канал "СерпомПо"


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