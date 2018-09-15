Гидромет: Завтра будет до +21°С 15.09.2018, 13:08

Осадков не ожидается.

15 сентября погоду Беларуси в основном будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Центральной Европы, в ночные часы по северо-восточной половине страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью преимущественно по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны дожди. Ночью в отдельных районах Брестской области, днем местами по стране пройдут сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +6°С по северу до +16°С по югу страны; во второй половине дня она повысится до +13..+19°С, по юго-востоку до +20..+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

16 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе, лишь в восточных и северо-восточных районах республики скажется влияние фронтального раздела и неустойчивой воздушной массы. Преимущественно без осадков, лишь ночью в основном по востоку республики, а днем в отдельных районах Витебской и Могилевской областей пройдут кратковременные дожди. Ночью местами по востоку возможны грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +14..+21°С.

17 сентября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, только в дневные часы в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Преимущественно без осадков, только в дневные часы в отдельных районах по северу страны небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, местами до +2°С; максимальная днем +15..+21°С, по юго-западу до +23°С.