Ушел из жизни актер из «Секретных материалов» Питер Донат 16.09.2018, 8:35

1,664

В знаменитом сериале он сыграл отца агента Фокса Малдера.

Актер Питер Донат, наиболее известный зрителям по роли отца агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы" (The X-Files), умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

По данным издания, актер умер в понедельник в своем доме в Калифорнии. Жена артиста заявила, что причиной его смерти стали осложнения, вызванные диабетом.

Донат родился городе Кентвилль (провинция Новая Шотландия, Канада). Газета пишет, что актер регулярно появлялся на телевидении, исполнив роли в таких телесериалах, как "ФБР" (F.B.I., 1965-1974) и "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984-1996). Также Донат снялся в кинолентах режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец-2" (Godfather 2, 1974) и "Такер: Человек и его мечта" (Tucker: The Man and His Dream, 1988).

NYT отмечает, что Донат, однако, предпочитал кинематографу работу в театре, где он воплотил образы Сирано де Бержерака, короля Лира и Просперо.