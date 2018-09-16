Лига чемпионов: БГК имени Мешкова переиграл «Кристианстад»
- 16.09.2018, 10:11
Брестский клуб занимает вторую позицию в группе.
БГК имени Мешкова нанес поражение шведскому "Кристианстаду" в выездном матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 32:30, сообщает pressball.by.
Кристианстад — БГК имени Мешкова — 30:32 (16:14)
Кристианстад: Ларссон, Капеллин; Ханссон (1), Нифьел (1), Арнарссон (3), Хеннингссон (7), М. Канельяс (2), Й. Ларссон, Фрайман, Перссон, Эн (4), Эйнарссон (5/1), Юрмала, Хринтц (5/4), Хален (2).
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Рутенко, Кулак, Шкуринский (7), Юринок (1), Потеко (1), Ивич (4), Горак, Разгор (1), Обранович (8), Сельвесюк, Джукич (8/2), Джорджич, Куран, Шилович (2).
Группа "А": Вардар — 2 очка (1 игра), БГК имени Мешкова — 2 (1), Веспрем — 2 (1), Райн Левен — 2 (1), Барселона — 0 (1), Кристианстад — 0 (1), Виве — 0 (1), Монпелье — 0 (1).