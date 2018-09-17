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Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кино

  • 17.09.2018, 10:37
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Стивен Кинг
Фото: EPA

Этот фильм получил несколько премий «Оскар».

Известный американский писатель Стивен Кинг, подаривший миру десятки мистических и фантастических романов, поделился своим мнением о лучшем фильме всех времен, пишет «Новое время».

По мнению "Короля ужасов", лучшим фильмом в истории является гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы - «Крестный отец 2».

"Кто-то спросил меня вчера: "Какой фильм самый лучший из тех, что вы когда-либо смотрели?". Спустя ночь раздумий, в которой я в действительности не нуждался, я могу уверенно ответить: Крестный отец 2", – написал Стивенг Кинг в своем Twitter.

Отметим, что картина «Крестный отец 2» – это вторая часть саги «Крестный отец», экранизации одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. «Крестный отец 2» рассказывает историю мафиозного клана Корлеоне – главы клана Вито Корлеоне и его наследника Майкла.

Драма была номинирована в 11 категориях Оскара и получила шесть заветных статуэток, в том числе, и за лучший фильм. Многие критики и зрители считают фильм превосходящим оригинал 1972 года.


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