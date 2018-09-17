Как гродненка заботилась о слонах в Таиланде 1 17.09.2018, 12:42

Более двух лет Татьяна Левчик живет, путешествуя по Азии.

Гродненка Татьяна Левчик рассказала hrodna.life о одной из самых необычных встреч в жизни — со слонами:

- Размеренная жизнь среднестатистического туриста в любой стране построена по распространенному принципу: посещать достопримечательности, популярные места, которые местные жители или исторические события сделали «знаковыми» и ходить за спинами таких же как и ты по проторенным тропам.

В один из дней в Таиланде я позволила себе побыть обычным туристом и отправилась на экскурсию по окрестностям Бангкока. В планах путь в небольшую деревушку Качанабури, посещение железной дороги смерти из фильма «Мост через реку Квай» и прогулка верхом на слонах.

В таких турах акцент делается в основном на знатоков истории или людей города, на которых можно произвести впечатление выездом на природу. Ни к первой, ни ко второй категории я не отношусь, поэтому особых ожиданий у меня не было. Но просто так ничего не бывает.

Любовь с первого взгляда

После исторического обзора — прогулки и поездки на поезде по знаменитой железной дороге, предстояла заключительная часть программы. Мы отправились в место, оборудованное для катания на слонах. В таких местах установлены специальные пьедесталы, на которые взбираешься по короткой лестнице и без особых усилий оказываешься на слоне.

До этого мой опыт общения со слонами состоял из детских воспоминаний о Гродненском зоопарке.

Подходя к пьедесталу, я остановилась на пару минут, поджидая других людей, и тут почувствовала прикосновение, изменившее мои планы на предстоящие дни за доли секунды.

Нежное и требовательное касание, словно попытка достучаться и что-то сказать. Я обернулась и моё сердце затрепетало. Это было то редкое касание глубины души, когда хочется плакать от внезапно нахлынувшей любви с первого взгляда.

Это был слон. Он стоял в стороне и, не стесняясь, своим хоботом изучал моё тело, ожидая выполнения своих рабочих обязанностей.

На самом деле катание на слонах не вызывает восторга, когда наблюдаешь, как их эксплуатируют и монетизируют. Но об этом я узнала позже.

Заповедник Чанг Май

В тот вечер я ни о чем больше думать не могла, кроме как поехать и познакомиться с этими животными поближе.

Через пару дней я оказалась в заповеднике для слонов на севере Таиланда, в джунглях, в их природной среде обитания. Я кормила, обнимала, купала, целовала и даже готовила бумагу из слоновьих экскрементов (экологическая инициатива Тайского короля Рама IX). Узнавала о слоновьей жизни и ещё больше влюблялась.

Таких заповедников различного туристического уровня в Таиланде несколько. Там слонов спасают от семей, которым они принадлежат и у которых подвергаются избиениям и трудовой эксплуатации. Это относительно новое веяние семилетней давности с целью сохранения популяции хоботных, которой, по прогнозам, через 15−20 лет негуманного отношения грозит исчезновение.

Как привило, владелец одного заповедника — вся деревня. Племенные деревенские жители растут в джунглях со слонами с детства и прилагают усилия для спасения животных.

Спасение подразумевает покупку. Один молодой слон — около 50 000 $. Каждый слон имеет паспорт с именем, годом рождения и медицинскими обследованиями.

В заповеднике я общалась с четырьмя прекрасными слонихами 10, 11, 46 и 49 лет. С самками — потому что они не агрессивны и добры к людям, в отличие от самцов, которые предусмотрительно гуляли по просторам джунглей во время прямых посещений заповедника туристами.

Слоны — вегетарианцы. Один слон съедает около 200 кг еды в день и выпивает около 100 л воды. Продолжительность жизни слонов как у людей долгожителей: 80−100 лет.

Самая старшая слониха — беременна. Беременность протекает 24 месяца, а маленький слоненок начинает ходить и бегать уже через 2 часа после появления на свет. По словам племенного жителя деревни — экскурсовода, унаследовавшего знания о слонах от отца и дедушки — слоны имеют материнский инстинкт и даже после долгой разлуки, обоняя, способны узнать своего ребенка.

Большой и уязвимый

Когда я кормила этих больших созданий, моё сердце наполнялось теплотой и любовью. Большой и такой уязвимый. На слонах видны проколы, порезы, деформации туловища от жизни до заповедника.

Самые крупные наземные животные на Земле становятся марионетками маленьких людей, которые сознательно причиняют им вред и заставляют страдать ради обогащения.

Я не отрывала взгляд от этих могущественных созданий, мне хотелось их трогать, разговаривать, обнимать и целовать. Кстати, уши у них большие, а дырки в ушах — маленькие. Поэтому, чтобы быть услышанным, говорить нужно громко.

Слоны любят, когда их трогают. Они хлопают ушами и виляют хвостом в моменты счастья, такие, как принятие грязевых ванн, например. Поэтому, обваляв друг друга в грязи, кто руками, кто хоботом, мы отправились на реку купаться.

Молодые слонихи прямо легли в воду, наслаждаясь купанием, в то время как старшие слоны даже не могли присесть из-за возраста, ожидая, пока люди будут смывать с них грязь.

Я никогда не видела и не ощущала ничего более естественного и настоящего, чем идти бок о бок со слонами в джунглях, наблюдать их размеренные шаги, тревогу падения по скользкой дороге, осторожность, медленную просчитанность, забавы, общение друг с другом, любовь к окружающему и жизни.

Слоновий зов помог мне услышать себя, хобот коснулся моего сердца, а их чувствительность и глубина глаз подарила наполненность и единство с природой и миром. Это — чувственный незабываемый опыт путешествия, который я вам и желаю познать.