«Спина не разгибается, зато душа поет!»: белорусы вышли на грибную охоту 6 17.09.2018, 13:26

3,662

Фото: @pronkoirina61

Пользователи соцсетей поделились уловом грибов за выходные.

В эти выходные, кажется, вся Беларусь ходила в лес за грибами. Опята или подосиновики, тоненькие или крепенькие — ну просто не оторвать от них взгляд.

Журналисты tut.by на выходных в лесу не были, но специально для вас насобирали грибов по соцсетям (спасибо всем, кто брал с собой мобильный телефон). Уже знаете, чем займетесь на неделе? В пятницу обещают до +28!