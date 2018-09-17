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«Спина не разгибается, зато душа поет!»: белорусы вышли на грибную охоту

6
  • 17.09.2018, 13:26
  • 3,662
Фото: @pronkoirina61

Пользователи соцсетей поделились уловом грибов за выходные.

В эти выходные, кажется, вся Беларусь ходила в лес за грибами. Опята или подосиновики, тоненькие или крепенькие — ну просто не оторвать от них взгляд.

Журналисты tut.by на выходных в лесу не были, но специально для вас насобирали грибов по соцсетям (спасибо всем, кто брал с собой мобильный телефон). Уже знаете, чем займетесь на неделе? В пятницу обещают до +28!


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