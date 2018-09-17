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Олег Знарок готов возглавить минское «Динамо»

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  • 17.09.2018, 14:37
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Олег Знарок

Специалист готов приступить к работе с новой командой.

Известный российский тренер Олег Знарок может возглавить минское «Динамо». Сообщается, что специалист готов приступить к работе с новой командой, но в пресс-службе белорусского клуба заявили, что эта информация не имеет под собой никакого основания, пишет by.tribuna.com.

Знарок выиграл три Кубка Гагарина (два с московским «Динамо» и один со СКА), чемпионат мира и Олимпиаду со сборной России (2014 и 2018 годы соответственно).

55-летний специалист совмещал работу в СКА и сборной России, но в этом году покинул свой пост.

После 6 матчей минское «Динамо» под руководством Горди Дуайера набрало лишь 2 очка и занимает последнее место в Западной конференции.

Ранее российский журналист Алексей Шевченко сообщал, что Дуайера могут отправить в отставку после пяти стартовых матчей в новом сезоне.


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