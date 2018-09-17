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Какие красивые шпили Беларуси могли бы заинтересовать Петрова и Боширова

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  • 17.09.2018, 19:43
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Фото: Labadzenka.by

Глеб Лободенко выбрал самые красивые шпили Беларуси, которые составят конкуренцию собору в Солсбери.

Британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двух россиян. Но, по словам Александра Петрова и Руслана Боширова, они ездили в британский Солсбери, только чтобы посмотреть на местный готический собор. Насколько уникален этот памятник? Общественный деятель Глеб Лободенко выбрал для своего блога Labadzenka.by фотографии самых красивых шпилей Беларуси, которые составят конкуренцию британскому собору.

Гервяты, Троицкий костел, 1899 год
Фото: Labadzenka.by
Шиловичи, Троицкий костел, 1914 год
Фото: Labadzenka.by
Столовичи, костел Сердца Иисуса, 1907 год
Фото: Labadzenka.by
Старые Василишки, костел Св. Петра и Павла, 1903 год
Фото: Labadzenka.by
Логишин, костел Св. Петра и Павла, 1909 год
Фото: Labadzenka.by
Белогруда, костел Михаила Архангела, 1905 год
Фото: Labadzenka.by
Липнишки, костел Св. Казимира, 1910 год
Фото: Labadzenka.by
Суботники, костел Святого Владислава, 1907 год
Фото: Labadzenka.by
Слободка, костел Божьего Промысла, 1903 год
Фото: Labadzenka.by
Сарья, усыпальница Лопотинских, 1857 год
Фото: Labadzenka.by
Поставы, костел Св. Антония Падуанского, 1903 год
Фото: Labadzenka.by
Видзы, костел Рождества Девы Марии, 1914 год
Фото: Labadzenka.by
Зельва, Троицкий костел, 1910 год
Фото: Labadzenka.by
Опса, костел Иоанна Крестителя, 1887 год
Фото: Labadzenka.by
Могилевская ратуша
Фото: Labadzenka.by

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