Глеб Лободенко выбрал самые красивые шпили Беларуси, которые составят конкуренцию собору в Солсбери.
Британская полиция назвала подозреваемыми по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери двух россиян. Но, по словам Александра Петрова и Руслана Боширова, они ездили в британский Солсбери, только чтобы посмотреть на местный готический собор. Насколько уникален этот памятник? Общественный деятель Глеб Лободенко выбрал для своего блога Labadzenka.by фотографии самых красивых шпилей Беларуси, которые составят конкуренцию британскому собору.