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Пресс-атташе минского «Динамо»: Знарок? Это просто информационный вброс

  • 17.09.2018, 20:02
Олег Знарок

Пресс-атташе минчан опроверг информацию о том, что клуб может возглавить Олег Знарок.

Пресс-атташе минского «Динамо» Роман Стронгин назвал информационным вбросом информацию о том, что команду может возглавить Олег Знарок.

- «БХ» официально спросили насчет правдивости этой информации. Что касается источников, журналисты обычно не соглашаются открывать их. Да нам в данном случае и все равно: это не инсайд, а просто информационный вброс, который не соответствует действительности, — написал представитель пресс-службы на клубном форуме.


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