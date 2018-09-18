Брестский блогер Петрухин потроллил ОМОН

Брестский блогер Петрухин потроллил ОМОН6
- 18.09.2018, 10:27
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Блогер разрисовал двери своей квартиры, которые выбили «шунявки».
Блогер Сергей Петрухин рассказал на Facebook, что «украсил» двери своей квартиры, которые 30 августа выбили сотрудники ОМОН. «Штурм» квартиры Петрухина происходил в рамках деле о «клевете и оскорблении» участкового милиционера, сообщает «Радыё Свабода».
«На память, - объясняет Сергей Петрухин «роспись» дверей. - Все законно, вы не волнуйтесь».
На дверях он разместил фото милиционеров с подписями «Мои ребята работают четко, поэтому я уже генерал», «Мы защитим вас от блогеров» и «Наши парни выполняют любой наш приказ».
Также написал: «30 августа мы взломали эту дверь и поставили блогера на колени», «Здесь были мы!», «ОМОН - СИЛА!».
В результате очередного обыска 30 августа милиция изъяла у Петрухина компьютеры, направила его на психиатрическую экспертизу. Он собирался пойти на экспертизу с адвокатом, но 3 сентября его задержали по дороге к защитнику.