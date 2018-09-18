Брестский блогер Петрухин потроллил ОМОН 6 18.09.2018, 10:27

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Сергей Петрухин

Блогер разрисовал двери своей квартиры, которые выбили «шунявки».

Блогер Сергей Петрухин рассказал на Facebook, что «украсил» двери своей квартиры, которые 30 августа выбили сотрудники ОМОН. «Штурм» квартиры Петрухина происходил в рамках деле о «клевете и оскорблении» участкового милиционера, сообщает «Радыё Свабода».

«На память, - объясняет Сергей Петрухин «роспись» дверей. - Все законно, вы не волнуйтесь».

На дверях он разместил фото милиционеров с подписями «Мои ребята работают четко, поэтому я уже генерал», «Мы защитим вас от блогеров» и «Наши парни выполняют любой наш приказ».

Также написал: «30 августа мы взломали эту дверь и поставили блогера на колени», «Здесь были мы!», «ОМОН - СИЛА!».

В результате очередного обыска 30 августа милиция изъяла у Петрухина компьютеры, направила его на психиатрическую экспертизу. Он собирался пойти на экспертизу с адвокатом, но 3 сентября его задержали по дороге к защитнику.