закрыть
18 сентября 2018, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Танцующий на дороге полицейский стал звездой Сети

1
  • 18.09.2018, 10:51

Таким способом он старается привлечь максимальное внимание водителей и пешеходов.

Когда мы говорим об Индии, многим приходят на ум индийские фильмы, где герои поют и танцуют, пишет сайт 120.su.

Однако, как выяснилось, реальные люди в этой стране тоже не имеют ничего против танцев — взять хотя бы этого полицейского, регулирующего дорожное движение на перекрёстке.

Впрочем, мужчина развлекает окружающих танцевальными движениями вовсе не ради славы — таким необычным способом он привлекает к себе максимальное внимание участников дорожного движения, поэтому работа полицейского становится куда более эффективной, ведь его трудно не заметить.


популярное за неделю

Мнение

Деимперизация
Деимперизация Евгений Ихлов
Лукавая хунта оказалась бессильна
Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский
«Хартия», любовь моя
«Хартия», любовь моя Ирина Халип
Вперед, бойцы!
Вперед, бойцы! Зузана Шатмари