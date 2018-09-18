Танцующий на дороге полицейский стал звездой Сети 1 18.09.2018, 10:51

Таким способом он старается привлечь максимальное внимание водителей и пешеходов.

Когда мы говорим об Индии, многим приходят на ум индийские фильмы, где герои поют и танцуют, пишет сайт 120.su.

Однако, как выяснилось, реальные люди в этой стране тоже не имеют ничего против танцев — взять хотя бы этого полицейского, регулирующего дорожное движение на перекрёстке.

Впрочем, мужчина развлекает окружающих танцевальными движениями вовсе не ради славы — таким необычным способом он привлекает к себе максимальное внимание участников дорожного движения, поэтому работа полицейского становится куда более эффективной, ведь его трудно не заметить.