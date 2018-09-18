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«Я поставлю тут палатку и буду жить!»

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  • 18.09.2018, 11:28
Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Дом на Карла Маркса в Минске признали аварийными и принудительно выселяют жильцов.

Этот дом построили в 1947 году - в него заселяли ветеранов МВД и КГБ, пишет kp.by. История с попыткой выселить жильцов из дома №17 по улице Карла Маркса в Минске началась еще десять лет назад. Именно тогда в планах столичных властей появилась идея сделать улицу Маркса пешеходной, а на месте дома №17 построить торговый центр с гостиницей и казино.

Жильцам предложили квартиры не меньших площадей, но в новостройке на окраине Минска - в Лошице. Тогда на митинг вышло несколько сотен человек с плакатами «Нет отселению!», «Нет казино!» и вывесили их в окнах квартир. «Я уже приготовил канистру и сожгу себя, если меня отсюда будут отселять!.. - горячился мужчина средних лет. - Я в такие долги влез, чтобы эту квартиру купить, а сейчас меня отправляют на кольцевую!..»

В понедельник, 17 сентября, в 14 часов к жильцам пообещали приехать с прокурором и милицией.

Спустя какое-то время чиновники передумали.

- Мы приняли решение людей не отселять, - сообщил тогда председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Никитин.

Как говорил тогда известный писатель-историк Владимир Арлов, который живет на Маркса: - Это отличный пример, что белорусы способны объединиться и отстоять свои права.

В руках у активистов – целая папка документов.

Очередные мытарства жильцов начались в 2013 году, когда в помещении первого этажа дома №17 начали проводить реконструкцию под кафе-пекарню.

- Они ломали у себя стены так, что наш дом буквально ходил ходуном, было страшно, что он может вообще рухнуть, - рассказал житель дома Сергей Петрович.

В итоге дом решили реконструировать. Но жильцов пугали документы, которые приходили в их адрес. По одним из них - дом признан аварийным и требует капремонта, по другим - нет. Жильцы уверены, что их дом вовсе не аварийный и простоит еще сто лет.

Житель дома Сергей Петрович уверен, что эти трещины созданы искусственно.

- Согласно заключению Госстройэкспертизы по состоянию на октябрь 2017 года износ здания составлял 39%, что соответствует третьей категории - то есть опасность обрушения отсутствует, - рассказывает Сергей Петрович. - А уже в августе 2018 года по заключению УП «Стройреконструкция» проведенный на глазок визуальный осмотр показал на пятую категорию - ему грозит обвал! В результате принято решение проводить капремонт и усиление фундамента с выселением жильцов во временное жилье. Во-первых, отселяют на окраину. Например, моей соседке предложили переехать на улицу Судмалиса в такое же ветхое жилье. Мы никуда переезжать не хотим, пусть проводят капремонт с реставрацией при нас. Только наше пребывание в доме служит гарантом сохранения здания от обрушения. И если выедем, здание точно станет непригодным для проживания, так как запланированные методы заведомо нацелены на разрушение дома. А потом какой-нибудь инвестор выкупит развалившийся дом и построит тут очередной торговый центр или офисы.

Жильцы уверены, что их дом вовсе не аварийный, и простоит еще сто лет.

В понедельник, 17 сентября, в 14 часов к жильцам пообещали приехать с прокурором и милицией. Их попросили иметь с собой паспорта и вещи первой необходимости. К этому времени к дому №17 уже съехались журналисты. Еще утром электрики отключили в доме домофоны на двери подъезда, обеспечив свободный доступ.

- Я никуда переезжать не собираюсь, - заявляет Сергей Петрович. - Я поставлю тут палатку и буду жить!

- Наши родители получали тут квартиры за верную службу своей родине, - говорит жительница дома Галина Геннадьевна, которая живет в доме с самого рождения, с 1960 года. - А сейчас нас просто хотят выкинуть. На замену нам предложили две комнаты в трехкомнатной квартире - это значит, мы какое-то время должны жить с чужими людьми. Мы все сомневаемся в достоверности этих документов и считаем, что кто-то просто пожелал прибрать наш дом к рукам. И если мы отсюда уйдем - уже не вернемся.

В доме 22 квартиры, в них живут 42 человека. Всех их собираются выселить на время ремонта.

В назначенное время никто из чиновников не приехал. Не появилась и милиция. Хотя во дворе находилась женщина, которая постоянно кому-то отзванивалась. Жители предположили, что она из администрации района и докладывала об обстановке.

Жильцы по-прежнему дежурят во дворе своего дома.


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