Как за месяц изменился парень, который отжимался по сто раз на день 6 18.09.2018, 11:51

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Поначалу парень старался выполнять по 50 отжиманий и приседаний в первой половине дня, остальное — вечером.

24-летний Федор Шахлевич пообещал выполнять сто отжиманий и сто приседаний каждый день в течение месяца, пишет tut.by. Начал 5 августа. О себе Федор рассказывает, что большую часть жизни занимается музыкой. Учится в БГАИ, выступает. За ЗОЖ — уже восемь лет.

— Первые три дня чувствовал умеренную боль в мышцах от активной нагрузки, чему не был удивлен. Зато с четвертого дня боль в мышцах перестала беспокоить.

Поначалу парень старался выполнять по 50 отжиманий и приседаний в первой половине дня, остальное — вечером. И не за раз — а по 10−15 повторений в несколько подходов.

— Были дни, когда приходилось делать челендж уже по завершении дня целиком. В таких ситуациях моя выносливость оставляла желать лучшего. Было натужно, — признается Федор.

Молодой человек пришел к выводу, что оптимально для него упражняться в 14.00 и в 18.00 — и желательно под энергичную музыку. А по утрам делать легкую зарядку.

Случалось, что Федор выбивался из расписания нагрузок.

— 18 августа из-за концертного графика не смог выполнить упражнения. На следующий день нагнал: сделал двести отжиманий и двести приседаний.

А 26 августа с приседаниями пришлось завязать: Федор ушиб левую ногу, с гематомой обратился к травматологу — и доктор, конечно, посоветовала воздержаться от приседаний.

— Задолжал я 1200 приседаний, — смеется Федор.

Зато вызов по отжиманиям выдержал до конца.

— Может, сильно внешне я и не изменился (хотя в руках и спине что-то стало красивее), но зато я стал выносливее, чему очень рад, — подводит итоги парень. — Если поначалу делалось 10−15 повторений за подход, то к середине августа — 15−20, а к концу — по 20−30. Я уже мог выполнить все сто приседаний и отжиманий без того, чтобы делить физнагрузки между утром и вечером, и после ощущать не физическую усталость, а заряд бодрости и прилив энергии. Эти ощущения стоили того!