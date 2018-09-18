Джек Ма: Торговая война между США и Китаем может продлиться 20 лет 18.09.2018, 15:34

Китайские компании вынуждены будут переводить предприятия за рубеж.

Основатель Alibaba Group Джек Ма в ходе конференции инвесторов корпорации заявил, что торговая война между США и Китаем может затянуться на два десятилетия, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Джек Ма отметил, что сложившаяся между странами напряженность в торговле, скорее всего, очень быстро скажется на крупных китайских компаниях. Чтобы обойти торговые пошлины США, они будут вынуждены перевести свое производство в другие страны.

«Вы можете выиграть битву, но вы проиграете войну, — подчеркнул миллиардер на встрече с акционерами в Ханчжоу. — В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны».

По его словам, даже если Дональд Трамп уйдет в отставку и к власти в США придет новый президент, он все равно продолжит начатую Трампом политику по отношению к Китаю, потому что обе страны ведут борьбу за глобальное превосходство. «Нам нужны новые правила торговли, нам необходимо обновить ВТО», — пояснил он.

Китаю нужно усилить свою экономику, для того чтобы перенести модель своих торговых отношений с США в регионы Африки и Юго-Восточной Азии. «В краткосрочной перспективе, бизнес-сообщества в Китае, США и Европе окажутся в беде. <...> Это продлится долго. Если вы хотите получить решение в краткосрочной перспективе, то его нет», — считает Ма.

С этим заявлением он выступил после того, как Китай пообещал ответить США, если они введут дополнительные торговые пошлины на товары суммарной стоимостью $200 млрд. По словам Джека Ма, Alibaba Group так же, как и другие компании, будет зависеть от роста напряженности между двумя странами, но вместе с этим отметил, что торговая напряженность откроет беспрецедентные возможности для китайских компаний, которые могут этим воспользоваться.