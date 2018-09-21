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Handelsblatt: Разбился самолет-носитель для путинского чудо-оружия «Кинжал»

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  • 21.09.2018, 19:27
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Налицо технические проблемы.

"Во время обращения к нации в марте президент России Владимир Путин представил перед более чем тысячей гостей свое новейшее стратегическое оружие: авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Теперь самолет-носитель АРК "Кинжал" разбился во время учений - очевидно, из-за технических проблем", - сообщает журналистка Handelsblatt, (перевод - inopressa.ru) Юлия Ротенбергер.

О том, что разбившийся в среду в Нижегородской области истребитель-перехватчик является самолетом-носителем ракет "Кинжал", сообщило в четверг Минобороны России, передает издание.

"Во время своего выступления в марте Путин расхваливал систему "Кинжал" - включая входящие в нее самолеты, - напоминает журналистка. - По его словам, система способна "за несколько минут" транспортировать ракеты в точку сброса. (...) Также он представил новые крылатые ракеты и межконтинентальные ракеты "Сармат". Все три системы якобы располагают почти неограниченным радиусом действия и их практически невозможно сдержать современными системами ПРО".

"Для шефа Кремля боевые комплексы являются средством продемонстрировать свою власть и показать свое недовольство противоракетным щитом, который США создают, в частности, в Восточной Европе", - подчеркивает Ротенбергер.


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