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В США студенты разыграли McDonald's и разбогатели

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  • 21.09.2018, 20:59
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Филиппинцы повесили поддельную рекламу ресторана быстрого питания.

Парни приехали в США , чтобы учиться в Хьюстонском университете. Прожив какое-то время в стране, они заметили, что в американских McDonald’s почти нет рекламы с людьми азиатской внешности. Маравилла и Толедо решила заполнить пробел и сделали фотосессию с продуктами из ресторана быстрого питания, пишет «Вокруг света».

Затем они распечатали большой баннер, на котором они запечатлены с картошкой-фри в руках. После этого они приобрели форму сотрудников McDonald’s и незамеченными повесили самодельную рекламу на пустой стене  заведения сети в городе Пэрленд (Техас).

Администрация не замечала огромное фото почти два месяца. Тогда пранкеры сняли ролик, где подробно рассказали о розыгрыше и сообщили об этом на своей странице в Twitter. Пост лайкнули более 1 миллиона раз. Благодаря этому на выходку парней обратили внимание в популярном «Шоу Эллен Дедженерес».


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