Ученые рассказали, сколько денег нужно человеку для счастья 3 23.09.2018, 10:23

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Связано ли финансовое состояние с общим благополучием?

«Я проанализировал свои чувства и понял, что я не хочу умирать. Я хочу быть долларовым миллиардером». Знакомые мысли? Вам тоже часто кажется, что будь у вас побольше денег, уж вы бы стали счастливым человеком! Смогли бы много путешествовать, оплачивать интересные хобби, решить квартирный вопрос, хорошо питаться, окружить себя красивыми и удобными вещами, пишет health.mail.ru.

В том, что финансовое состояние связано с общим благополучием, сомнений нет. Но приносят ли деньги счастье? И если да, то сколько их нужно?

Что такое счастье

Прагматичные ученые в своих работах исследуют не счастье, а «субъективное благосостояние». И эту характеристику они делят еще на две составляющие — эмоциональное благополучие и удовлетворение от жизни. В попытке понять, можно ли купить счастье, ученые из Принстонского университета проанализировали оба этих понятия и их связь с деньгами. Как вообще оценить субъективное благосостояние?

Когда речь идет об эмоциях, людей спрашивают, как часто они в последнее время испытывали радость, восторг, грусть, гнев, тревогу и другие чувства. Удовлетворенность жизнью — более «разумная» составляющая счастья. Здесь речь о том, доволен ли человек своими достижениями и тем, как проходят его дни; считает ли он, что его жизнь удалась. Так вот, в исследованиях, связанных с деньгами, выяснилось, что разум и чувства по-разному реагируют на высокий доход.

Цена улыбки

Для своего анализа ученые из Принстона взяли данные из масштабного опроса американцев об их благосостоянии — Gallup-Healthways Well-Being Index. В этом исследовании более 450 тысяч человек ответили на вопросы о своем доходе, эмоциональном состоянии, удовлетворенности жизнью.

Как выяснилось, в целом большинство американцев счастливы. Около 85% ответили, что часто улыбаются, радуются и испытывают другие позитивные эмоции. Только 24% людей отметили, что много грустят и волнуются, а 39% признались, что находятся в состоянии стресса.

Как на все эти эмоции влияют деньги?

В первую очередь за деньги можно «купить» безопасность и спокойствие. Стресс постепенно снижается по мере роста дохода, но в какой-то момент этот процесс останавливается — и дополнительные деньги уже не уменьшают количество тревог. У американцев, к примеру, уровень стресса перестает падать при годовом заработке выше $60 000 на семью. Можно сказать, что после достижения такой зарплаты человек попадает в «зону комфорта».

Если пересчитать эту сумму в доход в рублях на человека (с учетом уровня жизни), получится, что человек оказывается в зоне комфорта при наличии 50 тысяч в месяц. Кстати, когда денег становится слишком много — больше $120 000 в год в США — тревога начинает вновь немного расти.

Увеличение доходов приносит людям дополнительные положительные эмоции — но тоже до определенного предела. Деньги не приносят американцам больше радости после достижения отметки в $75 000 в год.

Единственный показатель, который продолжает расти вместе с увеличением зарплаты — это удовлетворенность жизнью. Видимо, по той причине, что деньги — универсальное мерило успеха, и чем больше у человека доход, тем более «состоявшимся» он себя чувствует.

Получается, в каких-то случаях за деньги действительно можно купить счастье. И то, насколько доход влияет на ваше благополучие, зависит от того, бедны вы или богаты. Поговорки вроде «Не в деньгах счастье», очевидно, придумали те, у кого эти самые деньги есть. По крайней мере, в таком количестве, которого хватает, чтобы находиться в зоне комфорта.