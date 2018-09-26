Еще раз о законе и «дышле» 2 Анатолий Санотенко

26.09.2018, 14:19

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Анатолий Санотенко

Фото: svaboda.org

Не верьте «родному» государству (нынешнему) и его чиновникам.

Надо, видимо, сделать каминг-аут. На самом деле я… довольно успешный правозащитник.

На заре своей правозащитной деятельности был даже признан лучшим журналистом страны (2001 г.), пишущим на тему прав человека…

Так вот мой 17-летний опыт правозащитного наблюдения говорит о том, что власти – их ведомства, их чиновники – действуют (если проверить) за рамками закона.

То есть – закон сам по себе, они – тоже. Сами по себе. При своих «интересах».

«Государственных» (еще раз: «государственных» – в кавычках) или – «личных».

Иногда даже чиновники признаются – своим «жертвам», в минуту далеко не юридического «откровения, – ну и что, мол, что в законе не прописано, это у нас, мол, такая «сложившаяся практика».

Вот как только чиновники что-то начинают требовать от гражданина, предпринимателя, журналиста, от «нашего брата» – правозащитника, – при «проверке» на предмет соответствия их «требований» какому-нибудь из кодексов, законов, действующих в настоящее время на этой территории, каждый раз оказывается, что требования эти, мягко говоря, «избыточны». То есть – не основаны на законе. Иными словами – «криминальны».

В общем, ничего хорошего: из-за таких вод «сложившихся практик» государство наше – чего греха таить – криминализируется. Криминализируется «массовое мышление» чиновников. Потому что чиновники, «государственные люди», считают почти за доблесть – действовать за рамками закона: озвучивать незаконные требования, принимать незаконные решения… фабриковать, фальсифицировать…

Ведь «сверху» сказали: «Можно!» Значит, – можно. И даже – нужно.

Но государство, живущее по «понятиям», по – «вы же понимаете», по – «у нас такая сложившаяся практика», – слабеет и разваливается.

То есть – нарушается «принцип» «государственной безопасности». Что – чревато.

И каким бы крепким первоначально это государство ни было, пусть даже оно было бы империей – римской или вот российской, – при таком раскладе, оно, говорим, слабеет и разваливается.

А при этом, разумеется, происходит «повсеместное» нарушение прав человека.

Резюме: не верьте «родному» государству (нынешнему) и его чиновникам, «выволакивайте» их на сторону закона из нигилистических, коррупционных зарослей. И – будет вам счастье! Юридическое, правовое.

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»