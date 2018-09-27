Активистка из Бреста: Наши суды меня шокируют 7 27.09.2018, 19:10

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Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

Суд рассмотрел кассационную жалобу независимой журналистки Тамары Щепеткиной.

Кассационная жалоба журналистки-фрилансера Тамары Щепеткиной из Березы не удовлетворена, а решение Березовского суда осталось в силе. Судья Березовского суда Наталья Минченко наказала журналистку штрафом в виде 30 базовых величин за «работу без аккредитации» на «Радыё Рацыя», что составляет более 300 долларов.

Длилось административное дело в Брестском областном суде считанные минуты. Щепеткина выразила недоверие судье Александру Савчуку, но безрезультатно, и обрисовала сценарий процесса, который совпал один в один, говорит присутствующая в суде активистка из Бреста Людмила Денисенко:

- Меня, как гражданку Беларуси, наши суды шокируют. Я сама проходила через них, и я вижу, как происходит этот процесс. В течение трех минут вопрос был решен. И все осталось без изменений. Судья даже не вникал в суть дела. Ведь, думаю, был дан приказ сверху оставить все без изменений. А штрафы просто катастрофические.

Щепеткина вины не признает и не соглашается с решением суда. Очередная инстанция, куда она обратится с жалобой - Комитет по правам человека ООН.