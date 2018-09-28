Письма детей из настоящего СССР Максим Мирович

28.09.2018, 12:36

Это де йствует сильнее, чем «Архипелаг» Солженицына.

Недавно я опубликовал в твиттере фотоснимок письма мальчика по имени Виктор Стурит, которое он написал своей маме в ГУЛАГ — если точнее, то в так называемый "АЛЖИР" — лагерь для членов семей "изменников родины", куда по бесчеловечным сталинским законам отправляли тех, кто жил вместе с теми самыми "изменниками" (обвиненными в шпионаже на все разведки мира одновременно). Сталинисты и любители лучшего в мире советского мороженого тут же заголосили, что это всё неправда, такого быть не может, и вообще весь ГУЛАГ придумал лично Солженицыным.

А между тем, такие детские письма действительно есть — и их сохранились сотни. Письма хранятся в архивах и доступны через сообщество "Мемориал", правда, в современной России об этом не принято рассказывать по телевизору и в СМИ — там должны быть только победы, белозубые ведущие и всё нарастающая волна счастья. А правду о прошлом своей страны знать не нужно — не дай бог, кто-то задумается и проведёт какие-то параллели с настоящим.

Письма детей ГУЛАГа очень страшные. Пожалуй, они даже страшнее, чем все ужасы сталинских лагерей, нарисованные художниками. Письма пронизаны той детской, ещё невыразимой полностью тоской и тревогой, а также страшными вопросами "мама, где наш папа?" — на которые не может быть ответа в картине мира, понятной ребёнку. Его не должно быть

01. Письма Генриетты Чупрун.

Написано матери в Карагандинский лагерь ГУЛАГа под названием Карлаг. Её отец, что родился в Минске, работал в Москве и занимал пост директора ВНИИ холодильной промышленности. Его арестовали в 1937 году по обвинению в "шпионаже", пытали и спустя два месяца после пыток расстреляли. После его расстрела арестовали и мать Генриетты, Евдокию — по страшной сталинской статье с формулировкой "член семьи изменника родины", осудили на воесмь лет лагерей.

Сперва Евдокия попала в Темлаг в Мордовии, позже в Сегежлаг в Карелии, а после её перевели в часть Карлага под названием "Акмолинский лагерь для жен изменников родины" (АЛЖИР).

26/XI-44 г. Дорогая мамочка!

Получила твоё письмо. Заболела тётя Шарлотта. Учусь я не очень хорошо, хотя и стараюсь. Я смотрела в кино «Богатая невеста». Я редактор классной газеты «Затейник». У меня маленькие крысиные хвостики (косы?!) по бокам головы. У меня есть альбом для стихов. Уже почти все мои подружки написали в него на память. Но как ни странно моя закадычная подруга Лера С. не написала! Тут рисую тебе картинку Крепко целую 10 раз в 10 степени. Герта.

P.S. Как ты думаешь папа умер или нет?

И ещё одно письмо Герты:

Дорогая мама! Получила твое письмо. Один раз ездила к Нине. А вчера приезжала она. Я остригла косички и стала похожа на Алика. Нина посоветовала нарисовать тебе рисунок. В школе часто получаю «отлично» по русскому.

Крепко целую. Герта.

02. Письмо Марины Душкиной.

Мать Марины забрали и посадили во всё тот же АЛЖИР, сведений о ней у меня не сохранилось. Марина пишет маме о прошедших именинах и учёбе в школе.

Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с прошедшими именинами. Справляла ли ты их? Мама, мы проходили историю, меня вызывали и поставили «отлично», а по музыке у нас был зачет, и я получила «отлично». По немецкому я тоже отличница, а когда я играла, то совсем не боялась. Дорогая мамочка, жду не дождусь тебя.

Пока целую крепко. Твоя Марина.

03. Письмо Виолы Голлендер.

Девочка по имени Виола Голлендер написала эти письма своей матери, Екатерине Голлендер, которая к этому времени уже восемь лет находилась во всё том же АЛЖИРе. Отец Виолы был главным инженером при строительстве тракторного завда в Сталинграде, в 1936 году его арестовали по обвинению в участии в "контрреволюционной троцкистской организации", а в 1937 году расстреляли. Как и в случае с Генриеттой, мать Виолы отправилась в концлагерь.

27/IX-45 г.

Здравствуй, дорогая мама! Привет тебе из Москвы! Мамочка всего 7 дней назад исполнилось мне 15 лет. Уже 15! Даже и не верится. Как много! Конечно этот день ни чем не отличался от других и был похож на все остальные. Вечером когда легла спать, то плакала, я незнаю — отчего,… (дальше лист обрывается; письмо продолжается на оборотной стороне)… он наконец настанет! Мама, какая ты теперь стала, старенькая наверное. Я не представляю себе тебя. Уже забыла. Я ведь тогда была маленькая — всего 7 лет было, а теперь 15 лет.

Я уже не представляю, как это жить с мамой.

04. Письма Авроры Стурит.

Письма в концлагерь ГУЛАГа под названием АЛЖИР девочки по имени Аврора, её мать Кристина Рубен уже несколько лет находилась в лагерях, а Аврора — в детском доме. В письмах девочка упоминает своего младшего брата Виктора.

с. Перекопное 9/XII-42 г.

Здравствуй, дорогая, милая моя мамусенька! Сегодня я чувствую себя особенно хорошо, так как получила от тебя письмо. Живем мы хорошо одеты тоже хорошо. Нам т.е. девочкам выдали новые пальто, новые шапки-ушанки, ретузы и бурки с галошами, а некоторым валенки. А мальчикам, пальто дали не новые, а в прошлом году шитые и шапки-кубанки тоже купленные в прошлом году, ретузы им не давали так, как у них длинные брюки, зато им всем дали валенки. Так что одеты мы очень хорошо. Сейчас мы здоровы и неболеем. Зима у нас пока не холодная, но очень много снега. Дорогая мамусинька, очень рада, что ты хорошо одета. Мамочка, ты наверное представляешь меня высокой, нет, я ростом не большая всего 139 см. Из нашего 7-го класса я самая меньшая.

Виктор, уже нетакой, он конечно, меньше меня но не намного. Ты спрашиваешь, как живут Рутман. Им живется очень трудно, живут они теперь не в Москве, а под Москвой на станции Быково. (Помнишь, мамочка, мы туда выезжали с детсадом на лето. А следующая станция будет Ильинка, где мы жили на даче.) У них там есть свой огородик и летом они там выращивали овощи. Мама Илгина работает в Москве, а Илга учиться в Москве и каждый день ездит на поезде туда и обратно. Вилик, младший братик, живет в Быкове, там же и в школу ходит. Бабушка ихняя жива, она живет с Виликом. Старший брат в армии он в латдивизии сейчас он лежит в госпитале. В какие у них дела.

Мамочка, я уже совсем забыла латышский язык.

Только некоторые слова помню. Например хлеб.

Ещё одно письмо Авроры:

Мамочка, напиши есть у тебя бумага или нет? Если нет то пришлю. Нам в дет.дом привезли новую одежду. Нам т.е. девочкам выдали по 2 пары трико, 2ое пар ретузов, 2 рубашки, 1 пару чулок и 1 платье. А мальчикам, новые брюки, ниж. рубахи, верх. рубахи, кальсоны. И чулки. У девочек одежда на руках. Мы сами стираем и когда хочем переодеваемся. А мальчикам стирают прачки.

Мамочка, посылаю конвертик и бумагу. Ну пока до свидания. Целую крепко, крепко.

С пионерским приветом! Жду ответа.

05. Письмо Виктора Стурита.

Виктор был младшим братом Авроры и сыном Кристины Рубен, что была осуждена как "член семьи изменника родины". Как и Аврора, Виктор попал в детский дом — его корпус он постарался изобразить в своём письме, а также написал, что очень скучает по маме.

Здравствуй дорогая мамочка почему ты мнье пишиш писма. мамочка ты не знаеш где папа. Мамочка я учусь во 2м класи. мамочка я очень долго болел стригучем лишаем. мамочка я жив и здоровый. мамочка ты писала что утебя нет бумаги. мамочка я тебе пришлю.

Мамочка я затобой очень скучил. Болше писать нечево.

Максим Мирович, livejournal.com