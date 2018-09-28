Пять фактов о новом спецдокладчике ООН по Беларуси 28.09.2018, 15:29

Анаис Марин

Анаис Марин знает белорусский и была в списке невъездных в нашу страну.

Новым докладчиком ООН по правам человека в Беларуси, скорее всего, станет Анаис Марин. Её кандидатуру рекомендовал на эту должность председатель Совета по правам человека ООН Войслав Шуц, сообщает Еврорадио.

Марин заменит на посту спецдокладчика по Беларуси Миклоша Харашти. Окончательное решение будет принято 28 сентября — в последний день 39-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходит в Женеве.

Мандат спецдокладчика по Беларуси был основан СПЧ ООН в июле 2012 года, а затем ежегодно продлевался. Спецдокладчик регулярно готовит отчёты о ситуации с правами человека в Беларуси, представляя их Совету ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН. Белорусские власти мандат спецдокладчика не признают и отказываются от сотрудничества с ним.

Пять фактов об Анаис Марин:

1. Понимает белорусский язык и умеет читать по-белорусски

Анаис Марин родилась в 1977 году. Политолог, специализируется на международных отношениях. Сотрудничала с Финским институтом международных отношений. Кроме белорусского языка, который понимает и на котором умеет читать, свободно владеет французским, английским и русским языками.

2. Была в списке невъездных в Беларусь

Об этом Анаис Марин рассказывала в интервью Еврорадио в 2013 году. Находится ли она в этом списке сейчас, точно не известно.

3. Выступала за продление санкций ЕС в отношении Беларуси

Анаис Марин настаивала на продлении санкций Евросоюза в отношении Беларуси до того момента, пока Беларуси не выполнит все требования ЕС. В то же время считала, что санкции в отношении Беларуси не дают должного эффекта, а также была уверена, что белорусские власти никогда не пойдут на реабилитацию политзаключённых. Так или иначе, в 2016 году большинство санкционных мер были приостановлены.

4. Считала, что Беларуси не место в "Восточном партнёрстве"

Марин утверждала, что Беларусь была включена в программу "Восточное партнёрство" безосновательно — только из-за личных амбиций отдельных европейских чиновников. Одновременно Анаис Марин утверждала, что у ЕС нет конкретной программы развития отношений с Беларусью.

5. Уверена, что у ЕС нет политиков, которые на самом деле разбираются в "белорусском вопросе"

Анаис Марин выступала за "деполитизацию отношений" с Беларусью. Она утверждала, что в Евросоюзе нет политиков, которые понимают, что на самом деле происходит в нашей стране. С другой стороны, белорусы в своём большинстве не понимают, почему и зачем ЕС вводит свои санкции, и считают, что "в тюрьмах сидят не политзаключённые, а те, кого на самом деле зря наказали".