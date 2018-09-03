Видеофакт: В Минске водители едва не подрались из-за выброшенного окурка 16 3.09.2018, 14:44

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Инцидент произошел на улице Богдановича.

Водитель Николай Голубов двигался в дорожном потоке в Минске позади автомобиля Ford. Во время остановки на светофоре водитель Ford выбросил из окна на проезжую часть окурок. Николай не стерпел, что водитель мусорит, вышел из своего авто, поднял окурок и забросил в салон авто обратно, пишет abw.by.

Конечно, поступок очевидца достоин уважения - нечего мусорить. Но и его смелости, конечно, можно позавидовать. Как видно, в салоне авто есть еще пассажиры - никогда не знаешь, насколько они агрессивны и чего от них можно ожидать. А ответная реакция последовала. Все, что происходило потом, Николай написал в титрах.

Как видно, когда загорелся зеленый свет, водитель Ford не начинает движение, видимо, сначала опешив, а потом обсуждая с пассажиром, как разобраться с очевидцем. Открывается пассажирская дверь и окурок из Ford летит на тротуар.

Пока водитель Ford был в замешательстве, Николай объезжает его через две сплошные, автомобили движутся по улице Богдановича. Ford нагоняет автомобиль Николая. По его словам, когда автомобили поравнялись, передний пассажир открыл дверь, ударив ею по крылу, - "там царапина. Двое выходят и пытаются что-то высказать, стуча по стеклу и показывая, мол, выходи на "махач", я не реагирую", - пишет Николай.

В итоге водитель Ford стартует на желтый, пассажир что-то говорит Николаю, ну а в конце водитель Ford показывает недвусмысленный жест, предназначенный Николаю.

Хотя, конечно, автор видео загнул, приписав водителю, который мусорил, статью КоАП "Нарушение правил обращения с отходами". Максимум, за что мог быть наказан водитель Ford, - по статье "Выбрасывание мусора".

"Вывод такой: да, конечно, большинству на такое безразлично. Но если не замечать проблему, она никогда не решится", - подписал автор свое видео.