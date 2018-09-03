Минчанин устроил пробежку в форме контура Беларуси 3.09.2018, 21:55

Житель столицы создает беговые GPS-треки в форме картинок уже пятый месяц.

2 сентября завершился финальный этап республиканской акции «Бегущие города», в ходе которого жители Минска и Минской области вышли на пробежки, чтобы помочь подопечным детского центра медицинской реабилитации «Пуховичи». Были и те, кто реализовал креативную идею прямо во время забега: участник акции Ян Петровский пробежал трек в форме контура Беларуси.

Минчанин создает беговые GPS-треки в форме картинок уже пятый месяц. Он выбирает участок на карте Минска, представляет, на что похожа эта территория, и отправляется на пробежку, пишет tut.by.

На построение маршрута уходит примерно час, а дальше — дело техники: осилить дистанцию.

На этот раз молодой человек проложил маршрут в виде карты Беларуси, пробежал по ее границам и добавил в копилку Минской области 4,5 км в рамках акции «Бегущие города».

Для участия в акции необходимо было пробежать дистанцию и рассказать об этом в социальных сетях с хештегами #velcombegom и #minsk. Фактическое местонахождение участников роли не играло. Так, олимпийская чемпионка Надежда Скардино присоединилась к социальной инициативе несмотря на то, что находилась в это время в России.

По итогам акции компания velcom окажет материальную помощь сразу шести детским областным центрам медицинской реабилитации. Общий фонд поддержки составит 165 000 рублей. Каждое из детских медучреждений получит от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от активности бегунов в каждой области.